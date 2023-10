Gastlanden WK 2030 bekend: toernooi vindt voor het eerst op 3 continenten plaats

Woensdag, 4 oktober 2023 om 17:10 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 17:36

Het WK voetbal van 2030 wordt gehouden in Spanje, Portugal en Marokko. Dat bevestigt de FIFA woensdagmiddag. Toch worden niet alle wedstrijden in die drie landen gespeeld: de eerste drie duels vinden plaats in Uruguay, Argentinië en Paraguay. Dat heeft alles te maken met het feit dat het dan honderd jaar geleden is dat het eerste WK plaatsvond.

De zes landen die daarmee zijn betrokken bij de organisatie van het toernooi, zijn ook allemaal automatisch gekwalificeerd. Uruguay, Argentinië en Paraguay spelen hun eerste wedstrijd in eigen land en reizen vervolgens af naar Spanje, Portugal en/of Marokko voor de rest van het toernooi.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Uruguay was het land dat het eerste WK, in 1930, organiseerde. In de finale versloeg het destijds Argentinië. Het hoofdkantoor van de Zuid-Amerikaanse voetbalbond, CONMEBOL, is gevestigd in Paraguay. CONMEBOL was de enige confederatie die bestond toen het toernooi in 1930 plaatsvond.

Om die redenen is ervoor gekozen om ook Uruguay, Argentinië en Paraguay te betrekken bij de organisatie. Daarmee vindt het WK plaats op in totaal drie verschillende continenten: in Europa, Afrika en Zuid-Amerika. Het is de eerste keer in de geschiedenis dat dat gebeurt.

Ondanks dat de eerste drie wedstrijden van het toernooi dus plaatsvinden in Zuid-Amerika, speelt de openingsceremonie zich ‘gewoon’ af in Marokko, Portugal en Spanje. Die drie landen dienden samen een bid in. Aanvankelijk wilde Marokko een bid in z’n eentje gaan uitbrengen, maar later besloot het de krachten te bundelen met de twee Zuid-Europese landen. Dat bleek ook het enige bid dat was ingediend bij de FIFA.

Spanje organiseerde al een keer eerder een WK: in 1982. Toen ging Italië er met de winst vandoor. Portugal was in 2004 het gastland tijdens het EK, maar organiseerde nog nooit een WK.

Ook voor Marokko wordt het de eerste WK-organisatie. Het land deed ook al pogingen om de WK’s van 1994, 1998, 2006, 2010 en 2026 te organiseren, maar dat was steeds zonder succes. Over zeven jaar gaat het dus wel gebeuren. Daarmee is Marokko het eerste land dat WK-wedstrijden in Noord-Afrika organiseert.