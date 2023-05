Galatasaray wint weer en kan titel ruiken na dubbelslag van Mauro Icardi

Zaterdag, 20 mei 2023 om 20:06 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 20:20

Galatasaray heeft zaterdagavond een volgende stap richting de Turkse landstitel gezet. Cim Bom was in eigen huis met 2-0 te sterk voor Sivasspor dankzij een dubbelslag van Mauro Icardi. Galatasaray komt dit seizoen nog tweemaal in actie, waaronder op 4 juni tegen naaste belager Fenerbahçe. Vanwege de aardbeving in Turkije in februari is het speelschema aangepast en spelen sommige clubs meer duels dan andere ploegen, al krijgt Fenerbahçe nog zes punten reglementair toebedeeld vanwege het wegvallen van competitiewedstrijden en Galatasaray drie.

De score werd na dertien minuten spelen geopend door Icardi, die de bal door de benen van doelman Ali Sasal Vural schoot: 1-0. De bezoekers kwamen op slag van rust met de schrik vrij toen Robin Yalçin na tussenkomst van de VAR uiteindelijk niet door scheidsrechter Arda Kardesler met rood van het veld gestuurd werd. Icardi bepaalde de eindstand in de tweede helft uiteindelijk hoogstpersoonlijk op 2-0 door een voorzet van Sacha Boey bij de tweede paal binnen te koppen.

Fenerbahçe speelt dus nog tweemaal in competitieverband, ook al zijn er nog vier speelronden te gaan. Vanwege de aardbeving zijn Hatayspor en Gaziantepspor uit de competitie gestapt, waardoor de duels met die ploegen vervallen. De nummer twee krijgt echter nog wel zes punten vanwege de geschrapte wedstrijden. Galatasaray ontvangt nog drie punten vanwege het wegvallen van de confrontatie met Hatayspor. Fenerbahçe en Galatasaray treffen elkaar nog begin juni in de 37ste speelronde. Galatasaray gaat nu eigenlijk aan kop met 82 punten, terwijl De Gele Kanaries 77 punten hebben.