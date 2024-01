‘Galatasaray wil Hakim Ziyech snel terugsturen naar Chelsea’

Galatasaray wil Hakim Ziyech in januari terugsturen naar Chelsea omdat er ontevredenheid heerst over zijn prestaties. Dat meldt NTV Spor. De dertigjarige spelmaker was tot dusver goed voor vier doelpunten en twee assists in veertien wedstrijden namens de Turkse topclub, maar is dus misschien wel bezig aan zijn laatste weken bij de ploeg.

NTV Spor meldt dat Ziyech tot dusver niet aan de verwachtingen van Galatasaray heeft kunnen voldoen en dat de club hem daarom terug wil sturen naar Londen. De aanvaller annex middenvelder kampte dit seizoen regelmatig met blessureleed en miste daarom al dertien wedstrijden van de Turkse topclub.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Mocht Galatasaray hem inderdaad terugsturen naar Chelsea, dan zou dat een hard gelag betekenen voor Ziyech. De 54-voudig international van Marokko was namelijk juist blij dat hij the Blues afgelopen zomer kon verlaten voor een andere club. Ziyech zat op een dood spoor bij de Engelsen en was naar verluidt dicht bij een overstap naar Al-Nassr, maar die transfer ging om onbekende redenen niet door.

De Marokkaanse spelmaker moest ook het Super Cup-duel met Fenerbahçe aan zich voorbij laten gaan wegens een blessure. De wedstrijd, die in Saudi-Arabië werd afgewerkt, ging echter niet door omdat de autoriteiten de warming-up-shirts van beide teams niet toestonden en ook geen gehoor gaven aan het verzoek om het veld voorafgaand te betreden met een spandoek van Atatürk met daarop de boodschap: 'Vrede thuis, vrede in de wereld.'

De kans is klein dat Ziyech een kans gaat krijgen van Chelsea als hij inderdaad in januari terugkeert bij de club. De ex-Ajacied mag op papier opnieuw naar een andere club vertrekken, aangezien hij dit seizoen nog niet uitkwam voor Chelsea. De FIFA staat het spelers niet toe om in één seizoen voor drie verschillende clubs uit te komen.

Ziyech brak tijdens zijn Ajax-periode door op het Europese podium en verdiende in de zomer van 2020 een transfer naar Chelsea, dat veertig miljoen euro voor hem betaalde. De spelmaker won onder meer de Champions League, de UEFA Super Cup en WK voor clubteams met de Londenaren, maar was eigenlijk nooit een vaste waarde.

De linkspoot beschikt bij Chelsea nog over een contract tot medio 2025. Na 107 wedstrijden voor de Londenaren staat de teller op 14 treffers en 13 assists. Ziyech is overigens door Marokko opgeroepen voor de Afrika Cup. Het toernooi wordt tussen 13 januari en 11 februari afgewerkt in Ivoorkust.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties