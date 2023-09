Galatasaray maakt geen fout in Süper Lig; Icardi versiert omstreden strafschop

Zaterdag, 2 september 2023 om 22:55 • Jonathan van Haaster

Galatasaray heeft zaterdagavond geen fout gemaakt in de Turkse Süper Lig. De ploeg van trainer Okan Buruk won overtuigend op bezoek bij Gaziantep: 0-3. Kerem Aktürkoglu opende al vroeg de score en dat bleek ook de enige treffer voor rust te zijn. Na de onderbreking sloeg Mauro Icardi tweemaal toe. Dankzij de zege heeft Galatasaray nu zeven punten uit drie wedstrijden behaald. Gaziantep is na vier wedstrijden nog altijd puntloos.

Bijzonderheden

Al in de zesde minuut stond het 0-1 voor Cim Bom. Gaziantep kreeg de bal uit een klutssituatie maar niet uit zijn eigen doelgebied en daar profiteerde Aktürkoglu volop van. Galatasaray, met onder meer voormalig Eredivisionisten Dries Mertens en Angeliño in de basis, wist de score voor rust niet te verdubbelen. Na rust gebeurde dat wel. Kerem was vertrokken aan de linkerkant en gaf voor op Icardi, voor wie het een koud kunstje was om af te ronden: 0-2. De 0-3 viel uit een penalty die door Icardi zelf versierd werd. De Argentijn leek met het nodige theater naar de grond te gaan, maar dat was desondanks genoeg om de strafschop te laten staan. Icardi benutte zijn buitenkansje zelf: 0-3.

