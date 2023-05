Galatasaray houdt ondanks rode kaart stand: kampioenschap bijna zeker

Dinsdag, 16 mei 2023 om 21:17 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 21:23

Galatasaray is nog maar één overwinning verwijderd van de Turkse landstitel. Cim Bom won dinsdagavond dankzij een dubbelslag van Mauro Icardi met 0-2 bij Istanbulspor. Invaller Nicolò Zaniolo liet zich na rust van zijn slechtste kant zien door zes minuten na zijn entree een schandalige overtreding te maken, waarvoor hij rood kreeg. Desondanks hield Galatasaray stand en breidde het zijn voorsprong zelfs uit, waardoor het nu acht punten meer heeft dan Fenerbahçe. De naaste achtervolger moet donderdag winnen van Trabzonspor om Galatasaray, in ieder geval voorlopig, van de titel af te houden.

Galatasaray liet al vanaf het begin zijn aanvallende intenties. Zo trof het gevaarlijke schot van Sérgio Oliveira net geen doel, schoot Milot Rashica tegen de paal en werd de inzet van Icardi ternauwernood geblokt door een verdediger. Galatasaray bleef in de eerste helft domineren, maar tot treffers kwamen de bezoekers maar niet. Zo probeerden ook Lucas Torreira en Kerem Aktürkoglu het tevergeefs. 0-0 leek derhalve de ruststand te worden, maar in blessuretijd gebeurde er alsnog genoeg. Een overtreding van Duhan Aksu op de voet van Rashica werd bestraft met een strafschop, die werd benut door Icardi: 0-1. Nog dieper in blessuretijd leek de Argentijn zijn tweede te maken, maar dit keer bleek hij buitenspel te hebben gestaan.

Ook na rust was de ploeg van Okan Buruk de dominante ploeg, al kwam Istanbulspor wel beter voor de dag. Galatasaray kreeg kansjes via onder meer Aktürkoglu, die een plaag bleek voor de thuisploeg. De grootste kans na rust kwam op naam van Dries Mertens. De voormalig Eredivisionist was het eindstation van een schitterende aanval over meerdere schijven, maar deed zijn schot in de handen van ex-FC Utrecht-goalie David Jensen belanden. Galatasaray kon de wedstrijd maar niet in het slot gooien en kwam met een kwartier te gaan in de problemen.

Invaller Zaniolo, koud zes minuten in het veld, plantte zijn been bij het vallen ogenschijnlijk bewust hoog op het bovenbeen van Mehmet Yesil, waardoor de Italiaan met rood mocht vertrekken. Ook in ondertal wist Galatasaray het duel echter te beslissen. Een heerlijk steekpassje van Aktürkoglu kwam terecht voor de voeten van Icardi, die de wedstrijd besliste met een knap schot in de verre hoek: 0-2. Als Fenerbahçe donderdag wint van Trabzonspor, is Galatasaray zaterdag bij een zege op Sivasspor alsnog kampioen.