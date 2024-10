Galatasaray geeft 0-2 voorsprong weg en blameert zich tegen voetbaldwerg

Galatasaray heeft zich donderdagavond geblameerd in de Europa League. De ploeg van trainer Okan Buruk stond in Letland met 0-2 voor, dankzij Dries Mertens en Yunus Akgün, maar speelde gelijk tegen FC RFS. Janis Ikaunieks en Lasha Odisharia bezorgden de Letten een uiterst knap punt: 2-2.

Buruk kon nog altijd geen beroep doen op Hakim Ziyech, die niet als Victor Osimhen geblesseerd is en niet meereisde. Doelman Fernando Muslera moest het treffen wegens een schorsing eveneens missen. Voormalig Eredivisionisten Davinson Sánchez en Mertens verschenen wel aan de aftrap, net als onder meer Mauro Icardi, Lucas Torreira en Abdülkerim Bardakci.

Het eerste gevaar kwam van de voet van Gabriel Sara, wiens schot knap gekeerd werd door Kameroens international Fabrice Ondoa. Lang slaagden de Letten er echter niet in de nul te houden. Yunus Akgün nam het initiatief met een fraaie dribbel over de rechterkant. De Turk gaf voor op Icardi, wiens kopbal verlengd werd door Mertens: 0-1.

Een fraaie voorzet vanaf de linkerkant en een nog mooiere kopbal van Baris Yilmaz leidde bijna de 0-2 in, ware het niet dat Ondoa de bal net onder de lat vandaan kon tikken. De 0-2 zou alsnog vallen, ruim vijf minuten voor rust. Een heerlijke pass van Sánchez kwam in de loop terecht van Akgün, die de bal langs de te ver uitgekomen Ondoa plaatste.

Uit het niets en slechts drie minuten later kwam RFS helemaal terug in de wedstrijd. Na een vlotte counteraanval kwam schaduwspits Ikaunieks plots oog in oog te staan met Galatasaray-doelman Günay Güvenç, die in eerste instantie redde. De vervanger van de geschorste Fernando Muslera was echter kansloos op de rebound van diezelfde Ikaunieks: 1-2.

Tot ongeloof van waarschijnlijk ook RFS zelf kwam de ploeg vlak na rust op gelijke hoogte. Een voorzet vanaf de linkerkant belandde op het hoofd van Ikaunieks, die de pech had dat zijn inzet tegen de lat belandde. In de rebound was daar echter Odisharia, die de bal knap in de bovenhoek werkte: 2-2.

Galatasaray probeerde het nog wel in de slotfase, maar wist een uiterst teleurstellend gelijkspel niet te voorkomen. De manschappen van Buruk wisten ook bar weinig te creëren.