Galatasaray gaat grote naam presenteren in aanloop naar duel met AZ

AC Milan en Galatasaray hebben een akkoord bereikt over Álvaro Morata (32). De Spaanse spits gaat op huurbasis aan de slag in Turkije, zo meldt transferjournalist Fabrizio Romano.

Galatasaray gaat Morata tot het einde van dit seizoen huren, met de optie voor nog een jaar. Daarna kunnen de Turken hem definitief overnemen van Milan. Morata vliegt spoedig naar Istanbul om zijn transfer af te ronden.

Morata was bij Milan in principe de eerste keus in de spits, wat de transfer enigszins opvallend maakt. Toch kan zijn verhuur niet los worden gezien van de Milanese interesse in Santiago Gimenez (Feyenoord).

Morata maakte afgelopen zomer pas de overstap naar Milan, dat 13 miljoen euro betaalde om hem los te weken bij Atlético Madrid. Tot op heden produceerde de rechtspoot 6 goals en 2 assists in 25 wedstrijden.

Volgens het Spaanse Marca heeft Morata geen goede band met Milan-trainer Sérgio Conceição, waardoor de 84-voudig international van Spanje (37 doelpunten en 8 assists) graag wilde vertrekken.

Bij Galatasaray komt Morata terecht bij de koploper van de Süper Lig. De Turken hebben met Victor Osimhen (26), Mauro Icardi (31) en Michy Batshuayi (31) al drie spitsen van naam in huis, al ligt Icardi er tot het einde van het seizoen uit met een zware knieblessure.

AZ kan de borst natmaken. De Alkmaarders treffen Galatasaray in de tussenronde van de Europa League. Milan kan Morata inschrijven voor dat tweeluik.