Gala vervolgt reeks door veroorzaakte penalty Van de Streek en goals Aktürkoglu

Galatasaray heeft zijn reeks van gewonnen wedstrijden achter elkaar in de Süper Lig maandagavond opnieuw verlengd. De formatie van trainer Okan Buruk was in eigen huis te sterk voor nummer 9 Antalyaspor: 2-1. Galatasaray behoudt door de overwinning de voorsprong van twee punten op nummer twee Fenerbahçe.

Bijzonderheden:

Sander van de Streek zou in zowel positief als negatief opzicht een belangrijke rol spelen in de eerste helft. De ex-middenvelder van FC Utrecht veroorzaakte na ruim een kwartier spelen een penalty nadat hij volgens de scheidsrechter een overtreding maakte op Tetê. Van de Streek wilde uitverdedigen, maar was te laat waarna de Braziliaan naar de grond ging. Kerem Aktürkoglu stuurde Antalyaspor-doelman Helton Leite vanaf elf meter vervolgens de verkeerde kant op: 1-0.

Kerem Akturkoglu blijft ijzig koel vanaf de stip: 1-0 ?? Voor Sander van der Streek een minder moment bij het veroorzaken van de pingel.. ??#ZiggoSport #SuperLig #GSvANT pic.twitter.com/XDYN1h7vNI — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 26, 2024

Van de Streek maakte zijn 'fout' bij de openingstreffer twintig minuten later volledig goed door de gelijkmaker voor zijn rekening te nemen. De Nederlander zette zijn loopactie in richting de tweede paal en zag hoe Fernando Muslera onder de voorzet van Jakub Kaluzinski doorging. Van de Streek kon vervolgens in een leeg doel binnen schieten: 1-1.

Galatasaray zou nog in de eerste helft weer orde op zaken stellen, wederom via Aktürkoglu. De Turkse linksbuiten stond precies op de goede plek om de rebound van een gestopte kopbal van ex-PSV’er Carlos Vinícius binnen te werken: 2-1. Aktürkoglu kreeg na ruim zestig minuten spelen dé kans om zijn hattrick te voltooien. De doelpuntenmaker eiste wederom een strafschop op, maar zag zijn inzet op de lat uiteenspatten. In de tweede helft werd daarom niet meer gescoord.

???????????? ?????? ?????? ????????????! ?? Eerst een penalty veroorzaken.. nu de 1-1 voor je rekening nemen op bezoek bij Galatasaray ??#ZiggoSport #SuperLig #GSvANT pic.twitter.com/lQuPCqoJxB — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 26, 2024

