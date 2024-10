Gaat Mbappé Brobbey achterna? 'Het is geen spits, hij gaat er geen 40 per jaar inleggen'

René van der Gijp vraagt zich in KJEG af of Kylian Mbappé de ideale aanvalsleider en afmaker is voor dit Real Madrid. Wim Kieft snapt de twijfels bij zijn tafelgenoot, maar benadrukt ook direct dat de Fransman met zijn kwaliteiten altijd van enorme waarde is, ongeacht de ploeg waarin hij speelt.

''Hij is snel, man. Maar vind jij hem beperkt Wim, die Mbappé?'', wil René van der Gijp na de lofzang op de razendsnelle Franse aanvaller van Real Madrid direct weten van zijn tafelgenoot. ''Soms wel'', vindt Kieft inderdaad dat het spel van Mbappé voor verbetering vatbaar is.

''We hebben het net over Brobbey. Maar ik vind nou ook niet, Mbappé kreeg in buitenspelpositie veel kansen tegen Barcelona. Ik vind nou ook niet dat ik denk: Dit is de spits die er veertig per jaar in gaat leggen. Het is niet een spits'', analyseert Nicky van der Gijp, de zoon van René, na het zien van de topper van zaterdag tussen FC Barcelona en Real Madrid.

''Dat denkt Ancelotti wél'', haakt René van der Gijp direct in. ''Ancelotti zei: 'Als hij er 35 maakt, hoeft hij niet te rennen'. Maar ik ben bang, en dat kan Wim (Kieft, red.) beter beoordelen: is hij als spits te beperkt?''

''Hij is beter als hij van links komt. Maar daar staat die kleine, die draaitol'', verwijst Kieft naar Vinícius Júnior. ''Maar Mbappé heeft wel altijd zijn goals gemaakt. Maar als je bij een ploeg speelt die altijd op de helft van de tegenstander staat, dan is het voor hem moeilijker. Maar ik vind Mbappé wel echt een geweldenaar.''

Mbappé werd lange tijd in verband gebracht met Real Madrid, dat hem afgelopen zomer dan eindelijk transfervrij oppikte bij Paris Saint-Germain. De Franse aanvaller (25) kreeg direct een basisplaats van trainer Carlo Ancelotti, die afgelopen seizoen opnieuw de Champions League veroverde met Real Madrid.

De sterspeler uit Parijs staat na tien wedstrijden in LaLiga op zes doelpunten. Ook scoorde Mbappé in het duel om de Europese Supercup met Atalanta (0-2 winst) en in de groepsfase van de Champions League. Hij scoorde zaterdag niet tegen Barcelona, dat Madrid met een 0-4 zege verliet.