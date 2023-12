Frenkie kijkt graag naar collega-international met wie hij pas twee keer speelde

Frenkie de Jong kijkt reikhalzend uit naar het EK van volgend jaar zomer in Duitsland. De middenvelder, die normaal gesproken een plaats in de definitieve selectie krijgt van bondscoach Ronald Koeman, vindt spelen voor het Nederlands elftal nog steeds het mooiste en meest eervolle dat er is.

"Het hangt er natuurlijk vanaf hoe we het gaan doen. Maar een eindtoernooi met je land spelen is het mooiste dat er is voor een voetballer, denk ik", zegt De Jong in gesprek met Joep Schreuder van de NOS. "Dus we kijken daar super erg naar uit."

"We zijn heel trots dat we voor Oranje mogen spelen en dat we het land mogen vertegenwoordigen op het EK. Iedereen heet er heel veel zin in", aldus de enthousiaste middenvelder, die het Oranje-legioen direct een boodschap meegeeft. "Het is in Duitsland, dus hopelijk komen er veel fans over. Dat zou ons goed doen, die steun hebben we ook echt nodig."

Reijnders

Schreuder wil vervolgens van De Jong weten hoe hij aankijkt tegen de ontwikkeling van Tijjani Reijnders, een collega op het middenveld van Oranje. "Ik volg het voetbal sowieso en Nederlandse spelers met extra interesse. Om dan te zien hoe hij het doet bij AC Milan, dat is wel heel leuk om te zien."

De Jong weet inmiddels wat het is om samen te spelen met Reijnders. Beide spelers stonden in september samen op het middenveld toen het Nederlands elftal in de strijd om een EK-ticket won van achtereenvolgens Griekenland (3-0) en Ierland (1-2).

Koeman heeft nog voldoende tijd om richting het EK te experimenteren met een middenveld met De Jong en Reijnders. Oranje speelt op 22 maart vriendschappelijk tegen Schotland en vier dagen later tegen Duitsland. Kort voor de eindronde worden ook nog enkele oefenduels afgewerkt.

Geen geweldig interlandjaar

Voor de inmiddels 26-jarige De Jong was 2023 geen geweldig jaar op het gebied van interlands. De controleur van Barcelona kwam door blessureleed tot slechts vier interlands. Hij deed mee tegen Kroatië (2-4 verlies) en Italië (2-3 verlies) in de finaleronde van de Nations League, terwijl er dus ook basisplaatsen waren tegen Griekenland en Ierland.

De 54-voudig international miste maar liefst zes interlands in 2023. De Jong was er bijvoorbeeld in november niet bij tegen Ierland, toen Nederland dankzij een 1-0 overwinning op Ierland kwalificatie voor het EK in Duitsland in de wacht sleepte. Reijnders vormde in die wedstrijd samen met Jerdy Schouten het hart van het Oranje-middenveld.

