‘Frenkie Jong en Pedri op tijd fit voor Champions League-kraker Barcelona - PSG’

FC Barcelona ziet de ziekenboeg leegstromen. Volgens de Spaanse krant Mundo Deportivo kunnen de supporters van Blaugrana spoedig de verrichtingen van Pedri en Frenkie de Jong weer op het veld zien.

Op 3 maart schrokken de supporters van Barcelona zich rot. Die dag speelde de club in het San Mamés tegen Athletic Club de Bilbao toen het zowel de Jong en Pedri nog voor rust uit zag vallen.

Work, work and more work! ?? pic.twitter.com/r0Ft9j57TV — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 28, 2024

De Jong liep zijn enkelkwetsuur op na een luchtduel met Athletic-middenvelder Unai Gómez. De voormalig Ajacied kwam ongelukkig neer op het gewricht en liet meteen merken dat er sprake was van een ernstige blessure.

Hierdoor miste hij de afgelopen interlandperiode en werd er zelfs even gevreesd voor een EK zonder de creatieve spelmaker, maar daar lijkt bondscoach Ronald Koeman zich geen zorgen meer over te hoeven maken.

Vlak voor rust ging het in het Baskenland dus ook mis bij Pedri. De 21-jarige Spanjaard ging naar de grond met een hamstringblessure, nadat hij een pass verstuurde. Hevig geëmotioneerd moest hij destijds het veld verlaten. Het was al de derde blessure dit seizoen voor de jongeling die geboren werd op Tenerife.

Nu is de verwachting dus dat het tweetal op tijd fit is voor de dubbele clash met de Paris Saint-Germain. Op woensdag 10 april staat in de Franse hoofdstad de heenwedstrijd op het programma, waarna zes dagen later in Catalonië de return op de rol staat. Vijf dagen na die wedstrijd speelt Barcelona ook nog eens de El Clásico tegen Real Madrid.

Waar de rentree van De Jong op het trainingsveld nog even op zich laat wachten is de Spanjaard reeds weer gesignaleerd op het Ciutat Esportiva Joan Gamper, de trainingsaccommodatie van Barça.

Ondanks dat Pedri pas 21 jaar is, heeft de pupil van hoofdtrainer Xavi al 133 wedstrijden in de hoofdmacht van Barcelona afgewerkt. Dit seizoen kwam de jongeling tot 16 duels, waarin hij tweemaal scoorde en evenvaak een assist afleverde. Collega-middenvelder De Jong speelde in totaal sinds zijn komst van Ajax in 2019 al 210 wedstrijden, waarvan 19 dit seizoen. Ook hij vond dit seizoen 2 keer het net.

