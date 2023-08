Frenkie de Jong scoort in sensationeel duel met 7 goals voor winnend Barcelona

Zondag, 27 augustus 2023 om 19:29 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:35

Barcelona heeft zondagavond een spectaculaire zege geboekt in LaLiga. Op bezoek bij Villarreal was de ploeg van trainer Xavi met 3-4 te sterk. Het leek een eenvoudige middag te worden toen Gavi en Frenkie de Jong hun ploeg al na een kwartier spelen een 0-2 voorsprong hadden bezorgd, maar door een indrukwekkende comeback stond el Submarino Amarillo kort na rust plots met 3-2 voor. Uiteindelijk trokken de Catalanen aan het langste eind dankzij treffers van Ferran Torres en Robert Lewandowski.

Na een ongelukkige openingsfase van Barcelona wees Gavi in de twaalfde speelminuut de juiste weg. Lamine Yamal had vanaf de rechterflank een uitstekende voorzet in huis op Gavi, die van dichtbij in alle vrijheid kon binnenknikken: 0-1. Met zijn assist werd de rechtsbuiten (16 jaar en 45 dagen) de jongste speler ooit met een assist in LaLiga. Yamal nam het record van Ansu Fati uit 2019 over: laatstgenoemde bereidde een doelpunt voor toen hij 16 jaar en 318 dagen oud was.

De 0-2 viel enkele minuten na de openingstreffer. De Jong zette zelf een aanval op en kreeg de bal op de rand van het zestienmetergebied weer voor zijn voeten, waarna hij op koelbloedige wijze de linkerbenedenhoek vond. De comeback van Villarreal werd ingezet vanaf de 26ste speelminuut. Eerst scoorde Juan Foyth op aangeven van Alex Baena, terwijl Alexander Sörloth vijf minuten voor rust op fraaie wijze de 2-2 aantekende. De Noorse spits scoorde na heerlijk combinatievoetbal van Villarreal.

Enkele minuten na de hervatting greep de thuisploeg zelfs de voorsprong. Na een uitstekende dribbel bediende Alfonso Pedraza aan de linkerkant van het zestienmetergebied Baena, die met binnenkant rechts de bal op bekeken wijze in de rechterhoek krulde: 3-2. Twintig minuten voor het eindsignaal trok invaller Ferran Torres de stand weer gelijk. Nadat zijn eerste schot nog geblokkeerd werd door Jorge Cuenca, slaagde hij er wél in om uit de rebound te scoren: 3-3. Drie minuten later kreeg Barcelona de voorsprong weer in handen. Robert Lewandowski stond op de juiste plek om af te maken nadat Yamal de paal had geraakt: 3-4. Kort daarvoor trof het zestienjarige toptalent ook al de kruising.

In het restant van de wedstrijd gingen beide teams nog nadrukkelijk op zoek naar een nieuwe treffer, maar mede door het gebrek aan scherpte in de afronding bij Lewandowski, Ansu Fati en Sörloth werd die niet meer gevonden.

