Frenkie de Jong komt met bemoedigende woorden voor fans van Ajax

Zondag, 21 mei 2023 om 12:04 • Guy Habets

Frenkie de Jong volgt de Eredivisie nog op de voet en heeft ook gezien dat Ajax een lastig seizoen kent. Dat zegt hij in gesprek met de NOS. De Amsterdammers moeten alle zeilen bijzetten om überhaupt nog derde te worden en dat gaat de oud-speler, die vorige week kampioen werd met Barcelona, aan het hart. De Jong houdt de moed er wat betreft volgend seizoen wel in.

Joep Schreuder, verslaggever van de NOS, ging op bezoek in Spanje en vroeg De Jong daar of hij de Eredivisie nog volgt. "Ja, zeker. Ik zie wel veel wedstrijden van Ajax en als ik kan, kijk ik het ook vaak live. Of dat met pijn in het hart is? Het is nu wel een minder seizoen, maar dat heb je altijd wel eens. Er zijn natuurlijk veel dingen gebeurd. Trainer weg, technisch directeur weg, dan is het altijd even onrustig bij een club."

Voor wat betreft volgend seizoen houdt de spelmaker uit Arkel, die in het seizoen 2018/19 de dubbel pakte met Ajax en tot de halve finale van de Champions League reikte, de moed erin. Een matig jaar hoeft nog niet te betekenen dat de uitgetreden landskampioen niet meer meedraait in de top van Nederland. "Natuurlijk was dit seizoen heel teleurstellend, maar het kan volgend jaar allemaal weer anders zijn", zo weet De Jong ook.

Het voetballen in de Eredivisie mist De Jong niet. Het leven in Barcelona bevalt hem heel goed en ook het Nederlandse eten is niet iets waar de Oranje-international dagelijks aan denkt. Op de vraag van Schreuder of De Jong het eten van een dropje mist, antwoordt hij lachend met 'nee'. "Familie en vrienden in Nederland mis ik zeker, en natuurlijk ook wat kleine dingen. Het leven is hier verder fantastisch, dus buiten familie en vrienden mis ik eigenlijk verder niets."