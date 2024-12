Franse middenvelder krijgt monsterschorsing na zelden vertoond 'wangedrag'

Mustapha Benzia zal om een zeer opmerkelijke reden voorlopig niet in actie komen voor Rouen, zo meldt de club via de officiële kanalen. In het Coupe de France-duel met Lille OSC was de middenvelder zijn frustraties niet de baas.

In de slotfase keek Rouen, dat zijn competitiewedstrijden afwerkt in de Championnat National, het derde profniveau in Frankrijk, aan tegen een 0-1 achterstand door een treffer van Ismaily Gonçalves dos Santos.

De frustratie was Benzia in de slotfase de baas, want de middenvelder liet zich gaan in de 94ste speelminuut. Na een verloren duel met voormalig FC Groningen-back Gabriel Gudmundsson gooide Benzia de bal op het achterhoofd van zijn tegenstander.

Gudmundsson maakte van de gelegenheid gebruik om een enorm toneelstuk op te voeren en hij rolde ‘zwaar aangeslagen’ over de grond. Arbiter Stéphanie Frappart trok een directe rode kaart.

Inmiddels heeft de Franse bond (FFF) besloten Benzia een forse straf op te leggen. De verdedigende middenvelder zal liefst zeven wedstrijden vanaf de kant moeten toekijken. Rouen gaat resoluut in beroep tegen de straf.

“De club betreurt de omvang van de sanctie en gaat in beroep tegen deze beslissing. Wij houden de fans op de hoogte van mogelijke uitkomsten”, zo schrijft Rouen in een persbericht.

Na veertien wedstrijden bezet Rouen de veertiende plek op de ranglijst in de Championnat National. Afgelopen seizoen eindigde de ploeg op de zevende positie.