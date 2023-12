Frank de Boer houdt het slechts 13 duels vol en wordt per direct op straat gezet

Frank de Boer is ontslagen bij Al-Jazira, zo meldt de club maandagavond via de officiële kanalen. Directe aanleiding was de nederlaag tegen Al-Wahda in de kwartfinale van de League Cup in de Verenigde Arabische Emiraten. De voormalig bondscoach van Oranje stond sinds 1 juli aan het roer bij Al-Jazira.

“In het licht van recente prestaties en resultaten heeft het bestuur van Al Jazira FC besloten om de coach van het eerste elftal, Frank De Boer, met onmiddellijke ingang te ontslaan”, zo luidt het persbericht van de club.

In totaal stond De Boer dertien officiële duels aan het roer bij de club uit de VAE. Hij wist zes wedstrijden winnend af te sluiten. In de competitie bezet Al-Jazira met veertien punten na tien speelronden een teleurstellende zevende plek op de ranglijst.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Maandagavond ging De Boer met zijn elftal, waar onder meer ook Karim Rekik deel van uitmaakt, met 4-2 onderuit op bezoek bij Al-Wahda. Het was de druppel voor Al-Jazira.

Na afloop van de wedstrijd liet de ontslagen coach via de clubkanalen weten teleurgesteld te zijn over het resultaat. "We hadden de nederlaag niet zien aankomen. Het was en erg vreemde wedstrijd."

"Verdedigend moet het gewoon beter en ook de rode kaart had voorkomen moeten worden. We moeten in de spiegel kijken, want dit is onvoldoende als we het niveau willen halen dat Al-Jazira nastreeft", aldus De Boer.

Na zijn vertrek bij Ajax in 2016 werd De Boer achtereenvolgens trainer van Internazionale, Crystal Palace, Atlanta en het Nederlands elftal voordat hij afgelopen zomer de overstap maakte naar Al-Jazira.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties