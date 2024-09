Francesco Faroli looft tweetal spelers bij Ajax: 'Ze kwamen niet in mijn plannen voor'

Francesco Farioli is zeer tevreden over de ontwikkeling van Youri Baas en Kian Fitz-Jim. De trainer van Ajax laat weten dat het tweetal eigenlijk niet in zijn plannen voorkwam.

“Het is niet zozeer dat ik ze kansen geef, want ik ben hier niet om cadeaus te geven. Ik ben hier om te evalueren en zo objectief mogelijk te zijn in mijn analyse”, zegt Farioli tegenover Ajax TV.

De Italiaanse oefenmeester is eerlijk en doet een onthulling. “Ik zal niet liegen: zowel Baas als Fitz-Jim kwam niet in de plannen voor. Ze werden niet gezien als onderdeel van de basiself en zaten op de grens van wel of niet in de selectie.”

Beide jonge talenten maakten tijdens de voorbereiding op het seizoen een uitstekende indruk op Farioli en wisten vervolgens een basisplaats te veroveren. “Alle credits voor hen, want zij hebben vanaf het begin elke kleine kans gepakt. Uiteindelijk moest je blind zijn óf ze geven wat ze verdienen. Zo is het gegaan”, aldus Farioli.

Baas greep zijn kans als linker centrale verdediger en vormt het hart van de defensie met Josip Sutalo. Er wacht hem de komende weken echter een flinke concurrentiestrijd. Daniele Rugani werd gehuurd van Juventus, terwijl Ahmetcan Kaplan ook aast op speelminuten.

Fitz-Jim heeft zijn plek op het middenveld van Ajax veroverd. De 21-jarige Amsterdammer stond al jaren te boek als een groot talent en heeft met Farioli nu eindelijk een trainer gevonden die hem voor de leeuwen durfde te gooien.