Francesco Farioli reageert op vertrek bij Ajax en spreekt over verschil van inzicht

Francesco Farioli heeft zijn zelf gekozen vertrek bij Ajax toegelicht op de socialemediakanalen van de club, waar hij het heeft over een verschil van inzicht. De vertrekkende Italiaan geeft aan dezelfde doelen te hebben als de Amsterdamse directie, maar anders te denken hoe deze doelen het best bereikt kunnen worden.

Maandagochtend maakt Ajax het einde van het dienstverband van Farioli wereldkundig. "Mijn avontuur bij Ajax startte bijna een jaar geleden op sportcomplex de Toekomst, met het doel om Ajax terug te brengen naar waar de club hoort. Het eindigde in de Johan Cruijff ArenA, waar Ajax UEFA Champions League-voetbal behaalde, het hoogste Europese podium."

"We wilden nieuwe energie brengen naar alle Ajacieden, een positieve werksfeer delen en eenzelfde manier van denken creëren door de hele club", legt Farioli uit hoe hij het project-Ajax aanvloog. "Het was een absoluut voorrecht om de eerste buitenlandse Ajax-coach te zijn sinds 1998 en de eerste Italiaanse trainer ooit."

"Samen met mijn staf hebben we deze grote uitdaging omarmd met respect, verantwoordelijkheid, passie en een vastberadenheid om te slagen. Het ontvangen van het respect en de steun van het Ajax-publiek, die we gedurende het hele seizoen voelden, betekende veel voor mij en mijn staf."

"We beleefden samen ongelooflijke en onvergetelijke momenten; een uniek, intens, emotioneel seizoen waarin we geloof, vechtlust en trots deelden en uiteindelijk ons doel bereikten en de missie volbrachten", doelt Farioli op het behalen van Champions League-voetbal. Een verschil van inzicht betekent desalniettemin dat de partijen uit elkaar gaan.

"Het management en ik hebben dezelfde doelen voor de toekomst van Ajax, maar we hebben een verschil in inzicht over de manier waarop we willen werken en opereren om die doelen te bereiken", verklaart de binnenkort clubloze oefenmeester. "Gezien deze verschillen in de principes en fundamenten van dit project, voel ik diep in mijn hart dat dit het beste moment is om uit elkaar te gaan."

Zo komt er dus na één seizoen een einde aan het dienstverband van de geliefde Farioli in Amsterdam. In de zomer van vorig jaar kwam hij over van OGC Nice.