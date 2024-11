Francesco Farioli heeft bekendgemaakt met welke elf namen Ajax het zondag gaat opnemen tegen FC Twente. Wout Weghorst is de spits in de Grolsch Veste, waar Chuba Akpom ook weer terugkeert in de basis. Dat gaat ten koste van Brian Brobbey en Bertrand Traoré. De thuisploeg begint zonder Sem Steijn, die wel op de bank zit, maar Mees Hilgers verschijnt wel aan de aftrap. De wedstrijd begint om 14:30 en is live te zien op ESPN 3.

Remko Pasveer verdedigt gebruikelijkerwijs het doel van de Amsterdammers en voor hem staan dezelfde namen als wel vaker dit seizoen: Jorrel Hato, Youri Baas, Josip Sutalo en Devyne Rensch. Er bestond twijfel over het meespelen van Sutalo, maar de Kroatische sterkhouder is ‘gewoon’ fit genoeg om te starten.

Op het middenveld keert Klaassen terug. De veelscorende middenvelder is in Europees verband niet speelgerechtigd en zag Ajax daarom vanaf de tribune overtuigend afrekenen met Maccabi tel Aviv (5-0). Naast hem heeft Farioli Jordan Henderson en Kenneth Taylor geposteerd.

In de voorhoede kiest de Italiaanse oefenmeester dus voor Weghorst, die tegen de Israëliërs negentig minuten lang op de bank bleef zitten. De in Borne geboren aanvalsleider koestert warme gevoelens voor de opponent, maar zal die gedachten zondagmiddag even een halt toeroepen.

“Ik kom daar uit de regio vandaan en het is inmiddels wel bekend dat ik met die club ook een speciaal gevoel heb”, zei Weghorst eerder deze week tegen Ajax TV. “Maar zondag telt dat niet, dan gaat het maar om één ding voor ons en dat is dat we winnen.”

Naast Weghorst staat niet Bertrand Traoré op de rechtsbuiten, maar Akpom. De Engelsman en Weghorst worden in de voorhoede verder vergezeld door Mika Godts. De jonge Belg verzorgde in het laatste competitieduel, met PSV, nog de winnende treffer.

Bij FC Twente keert Lars Unnerstall terug onder de lat. De Duitse sluitpost miste het Europese treffen met OGC Nice door een schorsing, maar neemt nu het plekje van Przemyslaw Tyton weer in. Voor hem ziet Unnerstall Hilgers en Max Bruns staan. Anass Salah-Eddine, die tegen zijn vorige werkgever speelt, en Bart van Rooij completeren de Twentse defensie.

Op het middenveld komen ook Youri Regeer, midweeks nog een van de uitblinkers, en Carel Eiting in actie tegen hun vorige ploeg. Gijs Besselink is de derde middenvelder, waardoor Mathias Kjølø ontbreekt. Steijn is dus niet fit genoeg om te starten aan het duel, maar neemt wel plaats op de reservebank. Daan Rots, Michel Vlap en vooral Sam Lammers moeten als voorhoedespelers de Grolsch Veste doen zien beven.

Opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Sutalo, Baas, Hato; Henderson, Klaassen, Taylor; Akpom, Weghorst, Godts.

Opstelling FC Twente: Unnerstall; Van Rooij, Hilgers, Bruns, Salah-Eddine; Regeer, Eiting, Besselink; Rots, Lammers, Vlap.