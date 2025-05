Francesco Farioli: 'Ik voelde een gebrek aan respect...'

Francesco Farioli heeft maandagavond in Rondo gereageerd op de aanhoudende kritiek rondom zijn opstelling tegen Eintracht Frankfurt in de Europa League. De trainer, die maandag vertrok bij Ajax, lag dit seizoen onder vuur nadat hij met een op het oog verzwakt elftal ten onder ging in Duitsland (2-0), maar blijft pal achter zijn keuzes staan.

Youri Mulder vraagt Farioli op de man af of hij de kritiek begrijpt. “Het wordt gezien alsof je de wedstrijd hebt weggegeven, begrijp je dat?”

Farioli reageert resoluut: “Ik heb geen controle over de kritiek. Ik moest een aantal beslissingen nemen. Ik lees vaak dat ik dingen zou beslissen voor mijn eigen carrière, maar die avond heb ik het gebaseerd op de realiteit waarin we zaten.”

De Italiaan wijst op het drukke speelschema van Ajax destijds, met slechts twee dagen tussen het duel in Frankfurt en de belangrijke wedstrijd tegen AZ. “Zou ik nu dezelfde beslissing nemen? Ja, zeker. Want twee dagen daarna moesten we tegen AZ, dat was ook belangrijk. Ik wilde goed beginnen aan de wedstrijd tegen Eintracht, en dan op een bepaald punt verse benen erin brengen, want het kon ook verlenging worden.”

Dat het plan uiteindelijk niet werkte, erkent Farioli. “Helaas kwamen we snel met 2-0 achter. Het plan heeft niet gewerkt, maar er zat een idee achter en ik heb er geen spijt van.”

De trainer raakte na afloop van het duel ook in conflict met de Nederlandse pers, vooral vanwege het gebruik van de term ‘B-team’. “Het ging mij vooral om het gebrek aan respect richting de spelers en de selectie. Die term deed pijn, want het waren jongens die zich elke dag keihard inzetten.”