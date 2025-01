Francesco Farioli geeft zijn eerlijke mening over mogelijke terugkeer van Carlos Forbs

Francesco Farioli ziet Carlos Forbs graag terugkeren bij Ajax. Dat zegt de 35-jarige oefenmeester woensdag op een persconferentie van de Amsterdammers in aanloop naar het thuisduel met Galatasaray.

Farioli herkent zich niet in de recente verhalen over ‘ontploffingsgevaar’ in de Johan Cruijff ArenA. Volgens de coach is zijn relatie met technisch directeur Alex Kroes nog altijd oké. “Ik heb goed contact met Alex. Er is geen frustratie en geen drama.”

“Je hoeft het niet altijd eens te zijn met mensen met wie je werkt. Dat hoort erbij”, concludeert de Italiaan, geciteerd door de NOS.

Farioli werd tijdens de persconferentie ook gevraagd naar de eventuele terugkeer van Forbs, die momenteel op huurbasis voor Wolverhampton Wanderers speelt. “Mijn mening over Carlos is helder. Ik was aan het begin van dit seizoen al erg tevreden over hem, omdat hij een speler is die zichzelf al had bewezen.”

“Ik kan momenteel niet veel zeggen, maar hij kan ons zeker helpen in de rest van het seizoen”, aldus Farioli. Mogelijk keert Forbs deze winter terug in Amsterdam.

Ajax nam Forbs in de zomer van 2023 over van Manchester City en telde een bedrag van 14 miljoen euro neer. Zijn eerste jaar in Amsterdam was bepaald geen succes en dus nam Wolves de Portugees afgelopen zomer over.

De nummer achttien van de Premier League bedong ook een koopoptie. "Ajax heeft contacten gelegd met Wolverhampton om de verhuurperiode van Forbs te beëindigen, waardoor hij terug zou keren in Amsterdam", bracht journalist Tim van Duijn van Voetbal International dinsdag naar buiten.

"Omdat er geen clausule is bedongen om Forbs tussentijds terug te halen, zal daarover onderhandeld moeten worden. Forbs werd verhuurd met een verplichte optie tot koop bij tien basisplaatsen in de Premier League, maar het heeft er alle schijn van dat hij dat aantal niet zou gaan halen."