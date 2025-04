Traoré en Weghorst hebben nieuw kapsel laten aanmeten en roepen hilarische reacties op

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor de nieuwe kapsels van Bertrand Traoré en Wout Weghorst.

Tijdens de training van Ajax vroeg het X-account van de Amsterdammers aan de fans van welke spelers er kiekjes gedeeld moesten worden. Onder meer de namen van Traoré en Weghorst werden genoemd.





Met name het kapsel van de aanvaller uit Burkina Faso roept reacties op bij de fans van Ajax. De koploper plaatst er niet voor niets een emoji van een palmboom bij. Een gebruiker reageert: “Wat voor baan heeft zijn kapper?” Een ander vraagt zich af wanneer de kapper van Traoré de klus afmaakt.

Weghorst moest de afgelopen maanden toekijken met een teenblessure. Inmiddels is de spits hersteld en traint hij dus weer mee bij Ajax. Naar de kapper is hij zo te zien echter niet geweest. Weghorst heeft inmiddels lang haar en een klein knotje op zijn achterhoofd.