'Ontploffingsgevaar' bij Ajax: 'Directie moet voorkomen dat borrelende vulkaan uitbarst'

Ajax staat voor de week van de waarheid, zo concludeert journalist Johan Inan in een analyse namens het Algemeen Dagblad. De clubwatcher schrijft zelfs over 'ontploffingsgevaar' in de Johan Cruijff ArenA.

Het zijn spannende dagen in Amsterdam. “In de laatste week van de transferperiode en met de Klassieker tegen Feyenoord voor de boeg moeten trainer Francesco Farioli en vooral de directie voorkomen dat een borrelende vulkaan uitbarst in de Johan Cruijff Arena”, steekt Inan van wal.

Volgens de journalist sluimert er ondanks de tweede plaats in de Eredivisie veel onvrede op de achtergrond. “Die houdt verband met het belabberde spel onder trainer Francesco Farioli en meer nog met het apathische aankoopbeleid onder leiding van technisch directeur Alex Kroes.”

Inan ziet dat Ajax het kookpunt nadert. “Het op oorlogssterkte brengen van de selectie is immers bepalend voor het perspectief dat de trainer nog ziet in de club. Maar ook of Ajax makkelijker gaat voetballen en scoren, of dat het met een lucratieve landstitel of tweede Champions League-ticket aan de haal gaat.”

“Met het lijstje van Farioli in de hand moet Kroes hem helpen om Ajax gemakkelijker te laten scoren en zo minimaal plek 2 te handhaven. Lukt dat, dan kunnen trainer en directie weer naar elkaar toe groeien. Zo niet, dan zal de samenwerking hoogstens tot een jaar beperkt blijven”, besluit Inan.

Ajax heeft nog tot en met 4 februari om versterkingen binnen te halen. In vrijwel alle buitenlandse topcompetities sluit de transfermarkt (ruim) een dag eerder.

De Amsterdammers nemen het zondag om 14.30 uur op tegen Feyenoord in de eigen Johan Cruijff ArenA. Bij een zege staat Ajax liefst twaalf punten voor op de aartsrivaal uit Rotterdam-Zuid.