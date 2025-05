Francesco Farioli en Alex Kroes botsen frontaal over komst van Dusan Tadic naar Ajax

Francesco Farioli is bepaald niet de drijfveer achter de onderhandelingen tussen Ajax en Dusan Tadic. ESPN bevestigt dat de Amsterdammers in gesprek zijn met de oudgediende, maar wat de trainer van Ajax betreft komt de Serviër niet naar de Johan Cruijff ArenA. Alex Kroes negeert de mening van Farioli en is nog altijd met Tadic in gesprek.

Al weken gaan er geruchten rond over een mogelijke terugkeer van de eerder zo succesvolle aanvaller naar Amsterdam. Tadic beschikt bij Fenerbahçe over een aflopend contract en is dus gratis op te pikken aankomende zomer.

Alex Kroes is overtuigd dat de linkspoot nog iets toe kan voegen aan de selectie van Ajax en probeert Tadic dus aan te trekken. Tot onvrede van Farioli, zo weet ESPN.

“Farioli heeft respect voor de geliefde status van de oud-Ajacied in Amsterdam, maar geeft bij Kroes aan niet open te staan voor een terugkeer van Tadic”, schrijft het medium op de dag dat Ajax definitief tweede eindigt achter PSV.

“Binnen zijn speelwijze, met veel intensiteit en lopende spelers, ziet Farioli geen sportieve meerwaarde voor Tadic weggelegd. Het stuit de trainer tegen de borst dat Ajax alsnog onderhandelt met Tadic, die zelf graag wil terugkeren”, besluit ESPN het onderwerp.

De onenigheid over het mogelijke aantrekken van Tadic is een van de redenen dat Farioli en Ajax afstevenen op een breuk. Er lijkt dus na één seizoen een einde te komen aan het dienstverband van de Italiaanse keuzeheer in de ArenA.

Faroli heeft bij Ajax een contract tot medio 2027.