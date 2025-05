ESPN: 'Vertrek Francesco Farioli bij Ajax door onderlinge onvrede dichterbij dan ooit'

Een vroegtijdig vertrek van Francesco Farioli bij Ajax is dichterbij dan ooit, zo weet ESPN zondagavond te melden. De Italiaanse trainer is volgens een lang artikel van de zender ontevreden met de gang van zaken in Amsterdam.



ESPN schrijft dat de trainer en de directie het haast op ieder technisch vlak oneens zijn. Alex Kroes wil dat Farioli aanvallender gaat spelen, maar de Italiaan zelf vindt dat een onrealistisch verzoek.



Ook heeft de directie van Ajax aan Farioli verteld dat slechts een deel van de Champions League-inkomsten gebruikt gaat worden om de selectie te renoveren.



Farioli is volgens ESPN niet tevreden met de gang van zaken bij Ajax. Zo ziet de Italiaanse oefenmeester de komst van Dusan Tadic niet zitten, al respecteert hij zijn status in Amsterdam.



Ook ziet Farioli de aflopende contracten van Davy Klaassen en Remko Pasveer graag verlengd worden door technisch directeur Alex Kroes, maar daarvan lijkt vooralsnog ook geen enkele sprake.Daarnaast was Farioli kwaad over het feit dat Ajax in een cruciale week met duels met Galatasaray en Feyenoord, onderhandelde met AS Monaco over een transfer van aanvoerder Jordan Henderson. Het is Farioli die Henderson uiteindelijk wist te overtuigen om te blijven.Het feit dat Lucas Rosa en Oliver Edvardsen zo laat pas gehaald werden, stuitte de oefenmeester eveneens tegen de borst. Raul Moro zag de Italiaan eveneens niet zitten. Hij vond dat de Spanjaard diepgang miste.Farioli bedankte onlangs voor een aanbod uit Saudi-Arabië, maar het lijkt er dus sterk op dat de 35-jarige oefenmeester zijn laatste wedstrijd voor Ajax al gecoacht heeft. In een interview met ESPN wilde hij ook geen antwoord geven op vragen over zijn toekomst.