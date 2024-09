Brian Brobbey is komende zaterdag vermoedelijk weer inzetbaar voor Ajax. Dat vertelt zijn trainer, Francesco Farioli, op de persconferentie na afloop van het met 5-0 gewonnen competitieduel met Fortuna Sittard.

Brobbey verscheen woensdag niet aan de aftrap bij de 5-0 zege op de Limburgers. Farioli zei dinsdag op de afsluitende persconferentie nog dat Brobbey 'zeker' zal starten. Na het persmoment is het alsnog misgegaan.

"Ik moet m'n mond houden en niets zeggen", lachte Farioli voorafgaand aan het derde competitieduel van Ajax bij ESPN. "Helaas is het tijdens een van de laatste momenten op de laatste trainingssessie misgegaan."

Na afloop van het gewonnen duel wordt de Italiaanse oefenmeester gevraagd wanneer Brobbey weer inzetbaar is. "Ik sprak hem net in de kleedkamer. Hij werd vanochtend wakker met veel stijfheid in zijn bovenbeen."

"Hij werd gisteren (dinsdag, red.) geraakt bij een van de laatste ballen op de training. Natuurlijk moeten we zijn situatie beoordelen, maar ik ben er vrij zeker van dat hij er zaterdag tegen Go Ahead Eagles weer bij is", klinkt het optimistisch.

Mocht Brobbey er niet bij zijn, heeft Farioli genoeg andere smaken om uit te kiezen voorin. Woensdag viel de beslissing op Chuba Akpom, die geen overtuigende wedstrijd speelde maar wel zijn doelpuntje meepikte.

Bovendien kan de trainer beschikken over Wout Weghorst, die dinsdag na ruim een uur spelen inviel en zodoende zijn debuut maakte voor Ajax. Na het duel met Go Ahead Eagles wacht een bijzonder druk programma voor de Amsterdammers. De ploeg van Farioli speelt tot de kerst maar liefst 22 wedstrijden.