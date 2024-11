De blessure van Brian Brobbey valt hoogstwaarschijnlijk mee, zo vertelt trainer Francesco Farioli vrijdag. De Ajax-spits moest tegen Real Sociedad (2-0 verlies) de strijd al in de eerste helft staken nadat hij in botsing was gekomen met doelman Álex Remiro.

Ajax kende donderdag een lastige avond in Baskenland. Niet alleen ging het met 2-0 onderuit tegen Real Sociedad, ook zag het Brobbey al na 34 minuten uitvallen. De spits kwam hard in botsing met doelman Remiro en moest zich laten vervangen door Christian Rasmussen.

Het was niet de eerste keer deze week dat Brobbey betrokken raakte bij een flinke botsing. Afgelopen zondag kwam hij al hard in aanraking met een PEC Zwolle-verdediger, waarna hij ter controle naar het ziekenhuis werd gebracht. “Het lijkt niets serieus”, zei Farioli toen.

Ook nu lijkt de blessure mee te vallen. “De laatste dagen hadden we wat problemen met hersenschuddingen bij Brian Brobbey en Benjamin Tahirovic. Mika Godts herstelt in Amsterdam, dat verloopt goed”, citeert Voetbal International de Italiaanse oefenmeester.

Farioli hoopt dat Brobbey zondag weer inzetbaar is als Ajax op bezoek gaat bij NEC. “Brobbey had vanmorgen nog wel wat pijn, maar het ziet er vrij goed uit. Zondag zullen we weer voor een grote uitdaging komen te staan. NEC doet het goed in de competitie, ze spelen goed en boeken goede resultaten.”

Farioli verwacht wederom een lastige wedstrijd voor de Amsterdammers. “Wij hebben de extra moeilijkheid dat we ons op één dag moeten prepareren voor de wedstrijd. Wij moeten gewoon onze rug recht houden, ook al deed de nederlaag hier pijn.”

Donderdag had Farioli eveneens niet de beschikking over Wout Weghorst, die vanwege een lichte griep achterbleef in Nederland. Of de 32-jarige spits zondag weer bij de wedstrijdselectie zit, is nog onduidelijk.