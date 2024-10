Een verrassing op het Ballon d'Or-gala maandagavond: de prijs voor Beste Trainer van het Jaar heeft een nieuwe naam gekregen en wordt per direct vernoemd naar Johan Cruijff. De naamswijziging werd vlak voor het uitreiken van de prijs bekendgemaakt, in het bijzijn van Jordi Cruijff.

Het geldt als een eerbetoon aan de legendarische speler en trainer die Cruijff, overleden in 2016, was. De winnaar van de prijs voor beste coach krijgt vanaf dit jaar de Johan Cruijff-trofee in handen.

De trainerscarrière van Cruijff duurde van 1985 tot 1996. Hij was eerste tweeënhalf jaar oefenmeester van Ajax, alvorens twee dienstverbanden bij FC Barcelona volgden.

De eerste winnaar van de Johan Cruijff Trophy werd Emma Hayes (bondscoach Verenigde Staten), die ervandoor ging met de vrouwelijke variant van de onderscheiding. Bij de mannen was de eer aan Carlo Ancelotti (Real Madrid).