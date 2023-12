Fraai afstandsschot Ziyech helpt Galatasaray aan koppositie in Turkije

Zaterdag, 2 december 2023 om 18:56 • Jan Hoeksema • Laatste update: 19:06

Galatasaray heeft zaterdagavond zonder al te veel moeite afgerekend met Pendikspor. Na een vooral sterke tweede helft kon de Turkse topploeg weer drie punten bijschrijven: 0-2. Hakim Ziyech maakte het tweede doelpunt en verzekerde daarmee de koppositie voor Galatasaray.

Pendikspor - Galatasaray 0-2

Ziyech had vanzelfsprekend weer een basisplek bij Galatasaray. De ex-Ajacied begon als nummer 10, achter spits en topscorer Mauro Icardi. Voormalig PSV'er Dries Mertens startte op de reservebank.

Galatasaray had vanaf de eerste minuut een overwicht in de wedstrijd, al zou het even duren totdat dit zou leiden tot kansen. De grootste mogelijkheid was voor Tetê, die na ruim een halfuur voor eigen succes ging waar hij ook Icardi had kunnen inspelen. De inzet van de Braziliaan werd gekeerd door doelman Erdem Canpolat.

Enkele minuten later was er een opmerkelijk moment. Het licht in het stadion viel voor enkele seconden uit, waardoor er voor niemand iets te zien was. Na een ogenblik was het probleem verholpen.

Na bijna zeventig minuten wist Gala dan eindelijk de ban te breken. Een schot van de ingevallen Mertens bleek lastig voor de Pendikspor-keeper, waarna Cédric Bakambu de rebound kon binnenkoppen: 0-1.

Het was aan Ziyech om de wedstrijd in het slot te gooien. De middenvelder annex aanvaller had een schot van afstand in huis. Keeper Canpolat zat er nog wel aan, maar de inzet belandde tegen het net: 0-2. Daarmee stond ook de eindstand op het scorebord.

?????? ???????????? ?????????? ?????? ???????? ????? Hakim Ziyech weet weer het net te vinden van een aardige afstand ??#ZiggoSport #PENGS pic.twitter.com/PdkKrvofBD — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 2, 2023

Adana Demirspor - Samsunspor 2-3

De wedstrijd tussen Adana en Samsunspor golfde op en neer. In de eerste helft kwam de ploeg van Kluivert op voorsprong dankzij een rake strafschop van M'Baye Niang, maar Samsunspor draaide de wedstrijd nog voor de rust volledig om met doelpunten van Olivier Ntcham (penalty) en Carlo Holse.

Samsunspor verdubbelde in de tweede helft de marge dankzij een goal van Marius Mouandilmadji, maar voormalig AZ-aanvaller Yusuf Barasi bracht de spanning enkele minuten later al weer terug. Een gelijkmaker zou echter niet meer vallen, waardoor Kluivert en Adana voor de vierde wedstrijd op rij punten lieten liggen.