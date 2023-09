Foto: het nieuwe uitshirt dat Feyenoord draagt tegen Ajax

Maandag, 18 september 2023 om 23:33 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:42

Feyenoord treedt zondag in de Johan Cruijff ArenA aan tegen Ajax in een geheel nieuw tenue. De Rotterdammers krijgen van Castore, sinds dit seizoen de kledingsponsor van de club, een zwart tenue met neon-gele accenten aangemeten, zo meldt 1908.nl. De website onthult de eerste foto van het uitshirt.

Het nieuwe tenue, dat deze week officieel onthuld zal worden, zal door Feyenoord worden gedragen bij speciale gelegenheden. De Klassieker in Amsterdam is de eerste wedstrijd die is aangewezen. De wedstrijd begint zondag om 14:30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Serdar Gözübüyük.

Bron: 1908.nl

Het shirt voldoet niet aan de richtlijnen van de UEFA en mag daarom niet in Europese wedstrijden gedragen worden. Aan de voorkant van het shirt is middels gele accenten de stadsplattegrond van Rotterdam geprojecteerd. Dat is niet toegestaan door de UEFA: het shirt mag geen 'beelden, illustraties of andere symbolen' bevatten.