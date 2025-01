Iñaki Williams baalt niet alleen van de nederlaag tegen FC Barcelona. De spits van Athletic Club is ook teleurgesteld over het feit dat de wedstrijden om de Spaanse Supercopa tegenwoordig worden afgewerkt in Saudi-Arabië.

Athletic was op papier de thuisclub tegen Barcelona, maar zo ervaarde Williams dat niet. ''Hoewel een paar supporters van ons aanwezig waren, voelde het alsof we een uitwedstrijd speelden'', zo liet de aanvaller na afloop weten in de Spaanse media.

''En dat is zó jammer. Een aantrekkelijke wedstrijd had een stadion vol met onze fans opgeleverd. Als het tenminste dichter bij huis was geweest. Maar nu moeten we honderden kilometers reizen. Weg van onze mensen en families'', verzucht Williams.

De aanvaller van de verliezende club snapt niet waarom voor dergelijke wedstrijden wordt uitgeweken naar zo'n ver oord. ''Ik kan er met mijn hoofd niet bij dat we in Saudi-Arabië moeten spelen. Maar zo gaat dat tegenwoordig in het voetbal. Ik vind het een schande en bijzonder jammer.''

Williams heeft ook zijn bedenkingen over het rumoer rond Dani Olmo en Pau Víctor. Het duo kon lange tijd niet worden ingeschreven door FC Barcelona voor de tweede seizoenshelft. Inmiddels is dat de Catalanen wél gelukt.

''Ik ben verbaasd, net als alle voetballiefhebbers. Het lijkt erop dat de regels niet voor iedereen gelden, maar daar ga ik niet over. Er zal wel een reden is waarom dit zo is besloten'', blijft Williams sceptisch kijken naar de gebeurtenissen rondom Barcelona.

''In Spanje zijn er altijd weer verrassingen en het imago van het voetbal in ons land wordt op deze manier behoorlijk aangetast. Dat is echt onbegrijpelijk. Maar we moeten dit hoofdstuk maar snel afsluiten, om zo het Spaanse voetbal weer een boost te geven. Natuurlijk ben ik blij voor Dani Olmo en Pau Víctor. Zij willen ook alleen maar voetballen. Als professioneel juich ik het toe dat ze weer mogen spelen.''