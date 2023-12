Forse kritiek op ‘risicoloze’ Feyenoord-ster: ‘Ik vind hem heel erg tegenvallen’

Het spel van Feyenoord tegen FC Volendam (3-1) kon de analisten van Voetbalpraat niet bekoren, zo blijkt uit de uitzending van vrijdagavond op ESPN. Presentator Vincent Schildkamp, commentator Martijn van Zijtveld en analisten Kees Luijckx en Anco Jansen, allen werkzaam voor ESPN, zijn kritisch op meerdere spelers van de regerend landskampioen.

Luijckx heeft niet genoten van Feyenoord, al wil hij ook Volendam niet tekort doen. “Ik vond wel dat Volendam het goed voor elkaar had, want zoveel open kansen creëerde Feyenoord nou ook niet.” De Rotterdammers wisten de wedstrijd uiteindelijk naar zich toe te trekken door late treffers van topscorer Santiago Gimenez en invaller Igor Paixão.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De analist concludeert dat Feyenoord ‘heel eendimensionaal’ dacht in de manier van aanvallen. “Met name over de flanken kwam Feyenoord er bijna niet doorheen. De backs moeten altijd naar binnen en gaan bijna niet buitenom”, aldus Luijckx.

“Pedersen kon dat, maar volgens mij moet Geertruida dat ook kunnen”, gaat Luijckx verder. “Maar Geertruida kwam daar helemaal nooit uit. Zeker als je een buitenspeler op rechts hebt die linksbenig is (Yankuba Minteh, red.), moet je daar toch af en toe omheen? Dat deed Feyenoord niet en daardoor werd het veld steeds kleiner.”

Luka Ivanusec

Jansen ziet dat miljoenenaankoop Ivanusec het lastig heeft in Rotterdam-Zuid. “Ik kan mij vinden in wat Kees zegt. Ik zie vooral moeite op de flanken. In het verleden had je daar vaak tandems, aan die zijkanten. Nu heb je Ivanusec aan de ene kant, die constant met zijn aanname al met zijn gezicht richting zijn eigen doel uitkomt. Dan is er eigenlijk voor een back al geen mogelijkheid meer om eroverheen te komen.”

Volgens Jansen mist Ivanusec de kernwaarden voor een echte buitenspeler. “Hij mist snelheid, explosiviteit en een actie in de een-tegen-een. Door hem laten de backs het na op momenten dat Feyenoord echt kan domineren.”

Verder is Jansen kritisch op Minteh. “Daar weet je sowieso niet van wat er gaat gebeuren, waardoor het voor de rechtsback achter hem lastig is om mee te doen. Hij lijdt ook zoveel balverlies… Daardoor krijg je het lastig, want Volendam bouwt de as gewoon dicht. Feyenoord heeft echt gewoon problemen op de flanken op dit moment.”

Luijckx concludeert op basis van uitspraken van trainer Arne Slot dat de succescoach zijn buitenspelers ook nog niet goed genoeg vindt. Wanneer Schildkamp opmerkt dat Ivanusec voor zijn blessure wel van waarde was, geeft Jansen tegengas. “Ik vind Ivanusec echt enorm tegenvallen. Het is risicoloos, constant terug en er gebeurt te weinig. Feyenoord moet domineren op de zijkanten. Daar moet de tegenstander uitgespeeld worden, dus dan moet je een keer met individuele acties mensen passeren. Eigenlijk is Timber de enige die dat momenteel doet, door op het middenveld met zijn lichaam weg te draaien.”

Gaat Ivanusec zich nog herpakken dit seizoen? Ja Nee Stem Gaat Ivanusec zich nog herpakken dit seizoen? Ja 59% Nee 41% Totaal aantal stemmen: 135 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties