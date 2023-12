Brands gaat in op afgeketste transfer PSV: ‘Hij leek zelf niet te willen’

Marcel Brands heeft tekst en uitleg gegeven over het mislopen van Davinson Sánchez. De Colombiaanse centrumverdediger had nog weinig perspectief op speeltijd bij Tottenham Hotspur en werd veelvuldig in verband gebracht met een transfer naar PSV. De ex-Ajacied vertrok uiteindelijk begin september naar Galatasaray.

Sánchez was afgelopen zomer wel degelijk een serieuze optie voor PSV, maar Brands merkte al snel een struikelblok. “Hij was de enige bij wie we het gevoel kregen dat hij zelf niet heel graag wilde”, zegt de algemeen directeur van PSV tegenover Voetbal International.

“Qua salaris leek het haalbaar, maar alle andere spelers met wie we in gesprek gingen, maakten bij hun toenmalige club snel duidelijk dat ze naar PSV wilden. Ze dachten goed mee om de deal mogelijk te maken, bijvoorbeeld door bepaalde voorwaarden te laten vallen."

PSV wist zich tijdens de zomerse transferwindow definitief te versterken met onder meer Noa Lang, Jerdy Schouten, Ricardo Pepi en Hirving Lozano, terwijl Malik Tillman en Sergiño Dest op huurbasis werden ingelijfd. “Bij Sánchez ging het anders, die wilde geen voorwaarden laten vallen. Daarom maakten we de keuze om daar niet aan te blijven trekken en Armel Bella-Kotchap te huren”, aldus Brands.

De Eindhovenaren wisten Bella-Kotchap op de slotdag van de zomerse transferwindow te huren van Southampton, maar de Duitser wist in het Philips Stadion nog niet te overtuigen. Waar de centrumverdediger eerst kampte met een tandprobleem, liep hij vervolgens een serieuze schouderblessure op, waardoor de mandekker al sinds medio oktober uit de roulatie is.

PSV werd vervolgens met andere centrale verdedigers in verband gebracht, zoals Chris Richards (Crystal Palace) en Miles Robinson (Atlanta United). Laatstgenoemde is eind deze maand transfervrij.

Supporters van de koploper van de Eredivisie hoeven volgens Brands echter geen hectische transferwinter te verwachten. “Ik ben geen voorstander van januaritransfers. Zo’n speler heeft geen voorbereiding en moet er meteen staan. Je kunt het geld maar één keer uitgeven. Dat moet goed gebeuren. Vandaar dat we een jaar geleden alleen huurden. Het transferpotje bewaarden we voor directe, liefst Nederlandse versterkingen in de zomer", aldus Brands.

