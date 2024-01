Flinke dreun voor Noa Lang: PSV moet aanvaller opnieuw missen

Noa Lang staat voorlopig aan de kant met een blessure, zo meldt clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad maandag. Wat er precies aan de hand is en hoelang de vleugelaanvaller is uitgeschakeld, zal PSV later naar buiten brengen. Elfrink benadrukt in ieder geval dat het er niet goed uitziet voor Lang, die waarschijnlijk een hamstringblessure heeft opgelopen.

Elfrink meldde zondag dat PSV zich in de laatste dagen van de winterwindow wellicht nog serieus gaat roeren op de transfermarkt. Reden daarvoor is een potentieel 'serieuze' blessure van Lang, die dus opnieuw in de ziekenboeg is beland.

De vleugelaanvaller werd in het duel met Almere City FC (2-0) van zaterdagavond voortijdig naar de kant gehaald. Aanvankelijk werd aan kramp gedacht, maar volgens Elfrink leeft Lang momenteel tussen hoop en vrees.

"Of het daadwerkelijk kramp is, is nog geenszins zeker. Er is vrees dat de blessure van Lang ernstiger is, maar het is afwachten of die vrees waarheid wordt", schreef Elfrink.

Een scenario waarbij Lang er weer voor langere tijd geblesseerd uitligt, valt niet af te schrijven. De 25-jarige smaakmaker meldde zich maandag bij PSV voor een medisch onderzoek en naar nu blijkt is de uitkomst daarvan niet positief.

"Een nieuwe hamstringkwetsuur zou wel heel slecht uitkomen, want dan zou hij er dit seizoen voor de vierde keer uitliggen", vreest Elfrink, die tevens een chaotisch einde van de transfermarkt voorziet bij PSV.

