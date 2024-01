Feyenoorder Ueda scoort in beide doelen en stoot met Japan door in AziÃ« Cup

Feyenoorder Ueda scoort in beide doelen en stoot met Japan door in Azië Cup

Japan heeft zich woensdagmiddag geplaatst voor de kwartfinales van de Azië Cup. In Doha was het elftal van bondscoach Hajime Moriyasu met 1-3 te sterk voor Bahrein. Voormalig PSV’er Ritsu Doan en Feyenoord-spits Ayase Ueda waren trefzeker in het Abdullah bin Khalifa Stadium. Ueda was op ongelukkige wijze eveneens verantwoordelijk voor een eigen doelpunt. In de volgende ronde neemt Japan het op tegen Iran of Syrië, die later op woensdag in actie komen.

Bijzonderheden:

Japan kwam na een half uur op voorsprong, toen Doan een rebound achter de Bahreinse doelman schoot: 0-1. Even na rust was het sterspeler Takefusa Kubo die de voorsprong van dichtbij verdubbelde: 0-2.

In de 64ste minuut werkte Ueda een hoekschop op ongelukkige wijze achter teamgenoot en doelman Zion Suzuki: 1-2. Het eigen doelpunt had echter geen gevolgen, daar de Feyenoorder de zege na een goede individuele actie veiligstelde: 1-3. In de volgende ronde wacht voor Ueda mogelijk een ontmoeting met Feyenoord-teamgenoot Alireza Jahanbakhsh.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Bahrein - Japan 1-3

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties

Reageer Je moet inloggen om te reageren. Heb je nog geen account? Dan kun je je gratis registreren. Inloggen

31’ 0-1 Ritsu Doan49’ 0-2 Takefusa Kubo64’ 1-2 Ayase Ueda (eigen doelpunt)72’ 1-3 Ayase Ueda (assist: Seiya Maikuma)