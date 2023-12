Feyenoorder Milambo speelt zich in de kijker met 2 prachtgoals: één van 30 meter

Antoni Milambo heeft zaterdagmiddag twee prachtige goals gemaakt voor Feyenoord Onder 21. In de competitiewedstrijd tegen de leeftijdsgenoten van De Graafschap tekende hij voor zowel de 1-0 als de 2-0. Dat zou ook de eindstand worden. Daarmee eindigt Feyenoord Onder 21 op de vierde plek van de najaarscompetitie, terwijl De Graafschap tweede is geworden.

Voorafgaand aan de wedstrijd kon Feyenoord nog vierde of vijfde worden, terwijl De Graafschap nog kans maakte op de landstitel. De Rotterdammers wisten dus dat het geen makkelijke wedstrijd zou worden, en startten het duel met onder meer Milambo en Leo Sauer.

Lang stond de brilstand op het bord in Rotterdam, maar na een klein uur spelen kwam daar eindelijk verandering in. Milambo was daar verantwoordelijk voor. Hij ontving de bal vlak buiten het strafschopgebied en schoot hem schitterend in de kruising: 1-0.

Tien minuten voor tijd liet Milambo zich opnieuw van zijn beste kant zien. Hij zag keeper Ties Wieggers iets te ver voor zijn doel staan, en besloot de bal vanaf een meter of dertig maar eens richting doel te schieten. Dat deed hij met succes: 2-0, en de wedstrijd was daarmee beslist.

Feyenoord eindigde daardoor op de vierde plek in de najaarscompetitie, terwijl De Graafschap de landstitel naar de leeftijdsgenoten van de FC Twente/Heracles Academie zagen gaan. De Twentenaren wonnen met 2-0 van Go Ahead Eagles.

Met zijn twee goals heeft Milambo zich ongetwijfeld weer iets meer in de kijker gespeeld bij Arne Slot, trainer van Feyenoord 1. De achttienjarige middenvelder maakte in april zijn debuut voor het eerste van de Rotterdammers, en speelde tot dusver tien officiële duels voor Feyenoord. Daarin scoorde hij een keer en gaf hij een assist.

