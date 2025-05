Feyenoorder Givairo Read moet alsnog vrezen voor schorsing na rode kaart tegen PSV

De aanklager betaald voetbal gaat in beroep tegen de uitspraak die de tuchtcommissie dinsdagochtend deed over Givairo Read (Feyenoord). Dat maakt de KNVB bekend via de officiële website.

Daardoor is het vooralsnog onduidelijk of Read woensdagavond tegen RKC kan spelen. “De aanklager stelt beroep in omdat hij van mening is dat de tuchtcommissie de beschuldigde, Givairo Read, ten onrechte heeft vrijgesproken van het tenlastegelegde feit”, valt online te lezen.

In blessuretijd van de topper tussen Feyenoord en PSV (2-3) in De Kuip kreeg Read een rode kaart na een verkeerde terugspeelbal, waarbij de rechtsback van Feyenoord de doorgebroken Lang onderuit legde.

Maandagavond vond een zitting plaats, waarna Read een dag later werd vrijgesproken. Nu moet hij dus alsnog vrezen voor een schorsing van één duel.

Read, die tegen PSV wist te scoren, beleeft dit seizoen zijn absolute doorbraak bij Feyenoord. Hij heeft overtuigende statistieken.

In 32 officiële wedstrijden namens Feyenoord was Read goed voor 3 doelpunten en 8 assists. De Amsterdamse tiener ligt nog tot medio 2029 vast in Rotterdam-Zuid.

Het is nog niet bekend wanneer het beroep zal worden behandeld. Feyenoord neemt het woensdag om 20.00 uur op tegen RKC.