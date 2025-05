Givairo Read is na rode kaart tegen PSV gewoon inzetbaar voor Feyenoord

Givairo Read is door de tuchtcommissie van de KNVB vrijgesproken na zijn rode kaart tegen PSV (2-3 nederlaag). De achttienjarige rechtsback van Feyenoord is woensdagavond tegen RKC Waalwijk ‘gewoon’ inzetbaar.

In blessuretijd van de topper in De Kuip kreeg Read een rode kaart na een verkeerde terugspeelbal, waarbij de rechtsback van Feyenoord de doorgebroken Lang onderuit legde.

Op de website van de KNVB is een kort statement te vinden over de uitspraak van maandagavond. “De tuchtcommissie is op grond van de tv-beelden onvoldoende overtuigd dat sprake is geweest van een door Read gemaakte overtreding. Daarom komt de tuchtcommissie niet toe aan de beoordeling of er sprake is van het ontnemen van een duidelijke scoringskans.”

De zitting vond maandag al plaats vanwege de midweekse speelronde van aankomende woensdag. Dinsdagochtend volgde voor Feyenoord en Read de positieve uitspraak van de onafhankelijke tuchtcommissie van de KNVB.

Read zit woensdag dus bij de wedstrijdselectie van Feyenoord, dat het in eigen huis opneemt tegen RKC. Voor de club uit Waalwijk kan het doek definitief vallen.

Read, die tegen PSV wist te scoren, beleeft dit seizoen zijn absolute doorbraak bij Feyenoord. Hij heeft overtuigende statistieken.

In 32 officiële wedstrijden namens Feyenoord was Read goed voor 3 doelpunten en 8 assists. De Amsterdamse tiener ligt nog tot medio 2029 vast in Rotterdam-Zuid.