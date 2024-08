Feyenoord zwaait met Patrik Wålemark opnieuw een overbodige speler uit

Patrik Wålemark ondergaat maandag zijn medische keuring bij Lech Poznan, zo deelt de Poolse club via X. De achtvoudig landskampioen gaat de 22-jarige aanvaller huren van Feyenoord, met een vooralsnog onbekende optie tot koop.

Indien er tijdens de medische tests geen problemen aan het licht komen, maakt Wålemark het seizoen af bij Lech Poznan, de huidige koploper van Polen. In het afgelopen seizoen stalde Feyenoord hem nog bij sc Heerenveen.

Ekstraklasa Stal Mielec STM 2024-08-30T18:30:00.000Z 20:30 Lech Poznan LCH

Eredivisie Feyenoord FEY 2024-09-01T12:30:00.000Z 14:30 Ajax AJX

Ook bij Heerenveen slaagde Wålemark er niet in een goede indruk achter te laten. In 25 officiële wedstrijden was hij goed voor 3 doelpunten en 4 assists. Mogelijk vertrekt Wålemark na dit seizoen definitief bij Feyenoord.

Lech Poznan heeft een optie tot koop bedongen, waardoor hij voor een nog onbekend bedrag definitief kan worden overgenomen. Volgens Transfermarkt is de grillige linkspoot nog altijd zo’n 2,5 miljoen euro waard.

Feyenoord betaalde in januari 2022 nog 3,25 miljoen euro om Wålemark los te weken bij BK Häcken. Sindsdien staat de teller op 36 officiële wedstrijden, waarin de aanvaller goed was voor drie doelpunten en drie assists.

Tijdens de voorbereiding op het huidige seizoen werd al snel duidelijk dat Wålemark niet hoefde te rekenen op het vertrouwen van Feyenoord-trainer Brian Priske. De Zweed werd tegen FC Dordrecht (0-4 winst), bij gebrek aan beter, gebruikt als linkerwingback. Vervolgens kwam Wålemark niet meer in actie.

Bij Lech Poznan gaat Wålemark spelen met vier landgenoten. Filip Dagerstål, Alex Douglas, Elias Andersson en Mikael Ishak staan allen onder contract bij de Poolse topclub. Voormalig Eredivisionist Filip Bednarek is de doelman van Lech Poznan.