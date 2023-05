Feyenoord ziet talentvolle doelman naar NAC Breda vertrekken

Dinsdag, 2 mei 2023 om 14:01 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:17

NAC Breda heeft zich verzekerd van de komst van Tein Troost. De 21-jarige doelman komt transfervrij over van Feyenoord. Troost, die bij de Rotterdammers over een aflopend contract beschikte, tekent voor drie seizoenen bij NAC, met een optie voor nog een jaar.

Troost keert na bijna vijf jaar terug in Breda. De sluitpost liet de Parel van het Zuiden in de zomer van 2018 juist achter zich voor een transfer naar Feyenoord. In Rotterdam-Zuid speelde hij voor verschillende jeugdelftallen. Dit seizoen kwam Troost tot nog toe tot tien duels in Feyenoord Onder 21. In totaal zat hij dertien keer bij de wedstrijdselectie van Feyenoord 1, maar tot een debuut in de hoofdmacht kwam het uiteindelijk niet.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Peter Maas, technisch directeur van NAC Breda, is blij met de komst van Troost. “Met Tein halen we een moderne, voetballende keeper binnen, die onze opties vergroot”, zegt hij op de clubsite van de Bredanaars. Troost zelf laat weten blij te zijn met zijn terugkeer bij NAC. “Na vijf mooie jaren bij Feyenoord keer ik nu huiswaarts naar de club waar het voor mij allemaal begon. In alle jaren heb ik altijd een warm gevoel gehad bij NAC en het voelt ook echt als thuiskomen.”

Bij NAC zal Troost de concurrentie aangaan met de ervaren doelman Roy Kortsmit (30), terwijl ook Pepijn van de Merbel (21) en Aron van Lare (20) in het Rat Verlegh Stadion onder contract staan. NAC staat momenteel vijfde in de Keuken Kampioen Divisie en maakt nog kans op promotie via de play-offs.