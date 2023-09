Feyenoord ziet na Geertruida volgende international blessure oplopen

Zondag, 10 september 2023 om 22:36 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 00:03

Een nieuwe tegenvaller voor Feyenoord. Nadat eerder Lutsharel Geertruida geblesseerd wegviel bij het Nederlands elftal, heeft Ayase Ueda nu ook een blessure opgelopen bij de nationale ploeg van Japan. De spits kampt volgens de Japanse voetbalbond met een blessure aan zijn linkervoet. Hoe ernstig de kwetsuur is, is vooralsnog onbekend.

Ueda was zaterdag nog goed voor een treffer tegen Duitsland, dat met liefst 1-4 aan de kant werd gezet. Ueda kon de wedstrijd echter niet vol maken. In de 59ste minuut werd hij gewisseld. Op zaterdag kon de van Cercle Brugge overgenomen Feyenoorder vervolgens niet deelnemen aan de training. De Japanse voetbalbond maakt bekend dat Ueda kampt met een blessure aan zijn linkervoet.

"Het was heel frustrerend om het duel met Duitsland vroegtijdig te moeten verlaten, daar ik voelde een grote bijdrage te kunnen leveren aan het team", laat Ueda weten via de Japanse voetbalbond. "Ik hoop voorspoedig te herstellen en dit soort resultaten weer met het team te kunnen behalen. Hopelijk ben ik er de volgende keer weer bij. Ik zal hard blijven werken, zodat ik weer terug kan komen."

De blessure is de volgende tegenvaller voor Feyenoord, dat eerder deze week Geertruida uit zag vallen bij Oranje. Over de ernst van de blessure van Ueda is nog weinig duidelijk. Wel is zeker dat het eerste duel in de Champions League, in De Kuip tegen Celtic, al over negen dagen op het programma staat. Trainer Arne Slot kan dan niet beschikken over Santiago Giménez, naar aanleiding van zijn rode kaart tegen AS Roma vorig seizoen. Ueda, die een week geleden zijn eerste treffer in Rotterdamse dienst maakte tegen FC Utrecht, leek zijn logische vervanger. Het is nu de vraag of de Aziaat daar op tijd fit voor zal zijn.