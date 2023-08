‘Feyenoord ziet gewenste versterking elders medisch gekeurd worden’

Vrijdag, 18 augustus 2023 om 11:16 • Mart Oude Nijeweeme

Luka Stojkovic lijkt niet naar Feyenoord te komen. De negentienjarige aanvallende middenvelder is donderdag medisch gekeurd door Dinamo Zagreb en staat op het punt om een meerjarig contract te tekenen, schrijft Jutarnji. Feyenoord was bereid om 3 miljoen euro neer te leggen voor de Kroatisch jeugdinternational, maar vist dus achter het net.

Waar 1908.nl eerder meldde dat een transfer 'zeer reëel' was, wordt in Kroatische media melding gemaakt van een succesvolle medische keuring. Dinamo Zagreb is het met Lokomotiva Zagreb eens geworden over de voorwaarden en maakt 3 miljoen euro plus bonussen over naar de stadgenoot. Ook is een doorverkooppercentage van tien procent bedongen.

Stojkovic gaat bij Dinamo Zagreb 3 keer meer verdienen dan bij zijn huidige werkgever. Verwacht wordt dat vrijdag de contractondertekening plaatsvindt, waarna de transfer wereldkundig wordt gemaakt. Een andere optie is dat alles over het weekend wordt getild, daar de focus bij Dinamo Zagreb ligt op het treffen met AEK Athene in de play-offs van de Champions League. Dat duel wordt zaterdagavond gespeeld.

Stojkovic is niet de enige Kroaat die deze zomer wordt gelinkt aan Feyenoord, daar ook de naam van Luka Ivanusec nog altijd rondzingt. De veertienvoudig Kroatisch international zou al een persoonlijk akkoord met Feyenoord hebben bereikt en volgens de laatste berichtgeving uit Kroatië gaat de landskampioen een bedrag van 8 tot 10 miljoen euro betalen voor zijn diensten.