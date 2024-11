Feyenoord wordt in de UEFA Youth League volledig overlopen door Manchester City

Feyenoord Onder 19 blijft dit seizoen tegenvallend presteren in de UEFA Youth League. De jonge Feyenoorders verloren dinsdag andermaal, ditmaal met 6-1 op bezoek bij de leeftijdsgenoten van Manchester City. Vooral de povere eerste helft, waarin Feyenoord twee goals incasseerde, brak de jeugdploeg uit Rotterdam op. De Youth League werd op 11 december afgesloten met een thuiswedstrijd tegen Sparta Praag.

Feyenoord begon het duel als nummer 34 van de Youth League, met slechts één punt uit vier duels. Dat punt werd eerder deze maand behaald tegen de leeftijdsgenoten van Red Bull Salzburg. Manchester City stond op het moment van aftrappen zeventiende, met zes punten.

De Rotterdammers kregen al vroeg in de wedstrijd twee uitstekende mogelijkheden om de score te openen. De ontsnapte Aymen Sliti was echter te wild in zijn afronding, en Kelvin Neijenhuis schoot naast voor open doel. Die missers kwamen Feyenoord duur te staan. Manchester City was een stuk effectiever en kwam na tien minuten op 1-0 via Jaden Heskey, die uit de rebound scoorde.

Even later tekende Farid Alfa-Ruprecht met een volley in de korte hoek ook nog voor de 2-0. Het was aan doelman Tim Haksteeg, die een goede redding maakte, te danken dat het vlak voor rust niet ook nog 3-0 werd.

Feyenoord herpakte zich en bracht de spanning na 54 minuten spelen terug. Kelvin Neijenhuis tekende vanaf de strafschopstip voor zijn eerste doelpunt in de Youth League. Die spanning was een kwartier later verdwenen: de net ingevallen Ryan McAidoo tekende voor de derde Engelse treffer. Daarmee leek het verzet van Feyenoord definitief gebroken.

Manchester City voelde dat er meer te halen viel op eigen veld en die aanvalsdrift leidde twintig minuten voor tijd tot de 4-1. Supersub McAidoo profiteerde optimaal van geklungel in de Rotterdamse defensie en schoot vervolgens onberispelijk raak.

Voor Feyenoord was het in het laatste kwartier een kwestie van de schade beperken. Dat lukte echter niet, want Reigan Heskey tilde de stand, via de hand van Twan Schens, naar 5-1. Daarmee was de martelgang van de bezoekers nog niet ten einde, want invaller McAidoo maakte zijn hattrick compleet met een benutte penalty: 6-1.