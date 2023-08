Feyenoord wint aan de hand van toptalent Leo Sauer (17) van FC Dordrecht

Zaterdag, 5 augustus 2023 om 16:24 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 16:30

Feyenoord heeft zaterdagmiddag in een oefenduel op vrij eenvoudige wijze afgerekend met FC Dordrecht. Daags na de verloren strijd om de Johan Cruijff Schaal met PSV (0-1) stuurde trainer Arne Slot een volledig andere basiself het veld op. Leo Sauer maakte uiteindelijk het verschil in het Matchoholic Stadion in Dordrecht. Het zeventienjarige Slowaakse toptalent tekende voor beide doelpunten: 0-2.

Timon Wellenreuther begon onder de lat bij de Rotterdammers. De viermansverdediging werd gevormd door Neraysho Kasanwirjo, Thomas Beelen, Ramon Hendriks en Marcos López. Quinten Timber moest het tijdens het duel met PSV met een invalbeurt doen, maar mocht in Dordrecht wel vanaf het eerste fluitsignaal meedoen. De aanvoerder vormde een middenveld met Antoni Milambo en Thomas van den Belt. Vleugelaanvallers Yankuba Minteh (rechts) en Sauer (links) moesten spits Javairô Dilrosun zien te bereiken. Aan de kant van Dordrecht begonnen Feyenoord-huurlingen Antef Tsoungui en Ilias Sebaoui eveneens in de basis. De twee andere Feyenoord-huurlingen, Guus Baars en Shiloh 't Zand, begonnen op de bank.

Feyenoord kende geen al te eenvoudige openingsfase. Dordrecht zette goed druk en onder meer Sebaoui en Malhory Noc zorgden voor problemen. Toch kwam Feyenoord in de twaalfde minuut op voorsprong. Sauer ontving de bal en krulde die langs Dordrecht-goalie Luca Plogmann in de rechterbovenhoek: 0-1. Twee minuten later kon Timber voor de 0-2 zorgen. Na een vlotte combinatie met Milambo schoot hij echter over. Ook Dordrecht kreeg kansen. Jari Schuurman, ex-Feyenoord, was Wellenreuther te slim af, maar raakte de paal. Nadat Milambo even later stuitte op Plogmann, was het even later wel raak voor Feyenoord. Sauer ontvang de bal in kansrijke positie in de zestien en liet Plogmann andermaal kansloos met een schot in de bovenhoek: 0-2.

In de openingsfase na rust was Dordrecht de betere partij. De ploeg van trainer Michele Santoni dwong wat kansjes af en dacht na een klein uur spelen recht te hebben op een strafschop. Spits René Kriwak werd door Wellenreuther onderuitgehaald in de zestien, maar tot verbazing van de thuisploeg volgde er geen penalty. De Feyenoord-goalie onderscheidde zich even later door met een puike redding de aansluitingstreffer van Schuurman te voorkomen. Baars en 't Zand mochten in de slotfase nog invallen bij Dordrecht, terwijl onder meer Gjivai Zechiël dat deed bij Feyenoord. In de slotfase gebeurde er weinig meer voor beide doelen. Gescoord zou er dan ook niet meer worden.