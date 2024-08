Feyenoord wil Plamen Andreev (19) als opvolger van Justin Bijlow

Niet alleen Nick Olij is in beeld als opvolger van Justin Bijlow, weet het Algemeen Dagblad. Journalist Mikos Gouka meldt maandagmiddag dat de negentienjarige Plamen Andreev (Levski Sofia) er goed op staat bij Feyenoord.

De verwachting is dat Feyenoord het vertrek van Bijlow naar Southampton snel gaat communiceren. De 26-jarige doelman vloog zondagmiddag na afloop van de stadsderby tegen Sparta (1-1) naar Engeland om zijn transfer af te ronden.

Sparta-doelman Olij (29) leek zijn opvolger te worden, maar Gouka brengt maandag een update naar buiten. “Dennis te Kloese ziet de komst van Nick Olij als vervanger van Justin Bijlow wel zitten, al zal Sparta de keeper die miljoenen moet kosten niet zomaar laten gaan.” Olij ligt bij Sparta nog tot medio 2026 vast.

Transfermarkt schat zijn marktwaarde op 4 miljoen euro, waardoor Sparta hoog inzet. Gouka weet dat Feyenoord kijkt naar andere opties. “Een alternatief, aangedragen door de Finse keeperstrainer Jyri Nieminen, loopt rond in Bulgarij. De pas negentienjarige Plamen Andreev, eerste doelman van Levski Sofia, staat er erg goed op bij Feyenoord.”

Wel noemt Gouka direct een nadeel bij de eventuele komst van Andreev. “Hij is net als derde keeper Mikki van Sas (20) jong. In dat geval zou alleen eerste keeper Timon Wellenreuther (28) ervaring hebben in de selectie.”

Ook voor Andreev zal Feyenoord een transfersom over moeten maken. De tiener ligt nog tot medio 2026 vast bij Levski Sofia en is volgens Transfermarkt 2 miljoen euro waard. Andreev is jeugdinternational van Bulgarije.

Ondanks zijn leeftijd heeft Andreev al behoorlijk wat wedstrijden achter zijn naam staan. In 89 officiële wedstrijden namens Levski Sofia hield de 1,92 meter lange doelman 53 keer de nul. 61 keer moest hij een tegentreffer incasseren.