‘Feyenoord treft ’concrete voorbereidingen‘ voor nieuw langdurig contract’

Vrijdag, 1 december 2023 om 10:12 • Mart Oude Nijeweeme

Feyenoord wil het contract van Sipke Hulshoff openbreken en verlengen, zo schrijft 1908.nl. Het huidige contract van de assistent-trainer loopt komende zomer af, waardoor de Rotterdammers zich genoodzaakt voelen om actie te ondernemen.

Hulshoff was een groot deel van zijn trainerscarrière werkzaam bij SC Cambuur, waar hij de jeugd onder zijn hoede had en assistent en interim-trainer was bij het eerste elftal. Ook werkte hij onder meer bij FC Groningen en clubs in Ghana en Qatar.

In 2021 trad Hulshoff in dienst bij Feyenoord, waar hij de leiding kreeg over het beloftenteam. Vorig jaar maakte Feyenoord bekend dat de veelal geprezen veldtrainer werd overgeheveld naar de A-selectie om als assistent te dienen van Slot.

"Sipke heeft veel kwaliteiten, waaronder als veldtrainer, waar een grote kracht van hem ligt", sprak technisch directeur Dennis te Kloese vorig jaar zijn waardering uit. "Dat laat hij hier bij Feyenoord dagelijks zien."

Op het moment van de overstap tekende Hulshoff tevens voor twee jaar bij. Dat contract loopt deze zomer ten einde, waardoor Feyenoord 'concrete voorbereidingen' treft om de verbintenis te verlengen.

Hulshoff is naast Feyenoord ook werkzaam bij het Nederlands elftal, waar hij als assistent-bondscoach actief is naast Ronald Koeman. De 48-jarige Leeuwarder wordt door de Rotterdammers gedetacheerd aan de KNVB.

Eerder deze week maakte Feyenoord al bekend dat het met Etienne Reijnen een opvolger heeft gevonden voor de vertrokken Marino Pusic. De oud-verdediger treedt per direct in dienst als analist en adviseur technische staf van het eerste elftal. In die functie gaat hij nauw samenwerken met Slot.