Feyenoord-trainer Priske kende ook bij Sparta Praag valse start: ‘Wat een gênante poppenkast’

Brian Priske had zich waarschijnlijk een andere start als trainer van Feyenoord voorgesteld. De Deense oefenmeester speelde met de Rotterdammers drie van de eerste vier Eredivisie-duels gelijk en werd midweeks in de Champions League afgedroogd door Bayer Leverkusen (0-4). Daarnaast was er veel te doen om zijn inmiddels afgeschafte huddle.

Ook bij zijn vorige club Sparta Praag leidde zijn eerste maanden als trainer tot veel cynisme. Priske werd er in de zomer van 2022 aangesteld. Hij stond bij de Tsjechische club inmiddels honderd dagen aan het roer en wachtte in september nog altijd op zijn eerste overwinning.

Voormalig speler Lukas Zelenka uitte vervolgens harde kritiek op Priske na het vijfde gelijkspel op rij. “Wat een ellende" zei hij tegenover Expres.

De oud-prof begreep niet waarom zijn Sparta Praag Priske had aangesteld en stoorde zich aan het ritueel van de trainer. Na elk duel vormde de Deen een kring met zijn staf en spelers.

“Een gênante poppenkast", vond Zelenka. “Dat je dat met kinderen doet begrijp ik nog, maar dit ga je toch niet elke wedstrijd doen voor het publiek? Doe dat lekker in de kleedkamer. Waarom heeft de club voor deze trainer gekozen?”

Ook in zijn eerste maanden bij Feyenoord is de kritiek op de zogenoemde huddle niet mals. De prestaties op het veld blijven achter en dus worden de kringgesprekken opeens breed uitgemeten. Ze zijn van bijzaak hoofdzaak geworden. Priske heeft zijn oor te luister gelegd en liet in aanloop naar het Champions League-duel met Bayer Leverkusen weten te stoppen met het ritueel.

Bij Sparta Praag sloeg Priske de kritiek op het ritueel echter wel in de wind. Hij hield eraan vast, ook toen hij vanwege tegenvallende resultaten dicht bij een ontslag was. De trainer wist het tij uiteindelijk te keren nadat hij zijn speelwijze had aangepast naar een 3-4-3-formatie. Priske bezorgt Sparta Praag aan het einde van zijn eerste seizoen uiteindelijk de eerste landstitel in negen jaar tijd. Ook het jaar erna kroont hij zich tot kampioen van Tsjechië.

Zelenka heeft zijn mening over Priske twee jaren later wat bijgesteld. “Kijk, ik had die hele huddle nog nooit gezien. Ik weet niet beter dan dat je als voetballer meteen de kleedkamer ingaat na de wedstrijd en dat je daar met elkaar het gesprek in gaat”, zegt hij tegenover het Algemeen Dagblad.

“Niemand die je hoort, niemand die je ziet. Alles blijft in de kleedkamer. Maar ja, na die twee kampioenschappen op rij, heb ik mijn mening wel wat moeten bijstellen. Brian zal het niet makkelijk hebben in Rotterdam, maar hij is een goede coach. A nice guy.”