Feyenoord-trainer Brian Priske meldt zich vlak na verloren Klassieker tegen Ajax op Instagram

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Feyenoord-trainer Brian Priske, die vlak na de verloren Klassieker van zich laat horen via Instagram.

In De Kuip was Ajax woensdag met 0-2 te sterk voor Feyenoord. Die stand was bij rust al bereikt door doelpunten van Kenneth Taylor en Jorrel Hato. Feyenoord-doelman Timon Wellenreuther ging bij beide treffers niet vrijuit.

Brian Priske

Waar Priske tijdens zijn persconferentie uitgebreid sprak over Wellenreuther, houdt hij het via Instagram Stories kort. “Pijnlijk en teleurstellend resultaat. We zullen sterker terugkomen. Bedankt voor de fantastische support. Zaterdag hebben we jullie opnieuw nodig.”

Feyenoord komt zaterdagavond weer in actie, wanneer AZ op bezoek komt in De Kuip. De Rotterdammers staan na tien wedstrijden op negentien punten. Koploper PSV heeft elf punten meer verzameld, terwijl Ajax en FC Utrecht op 22 staan. Laatstgenoemde clubs hebben ook nog een wedstrijd tegen elkaar tegoed.