Feyenoord strikt volgende speler en maakt zeer opvallende transfer wereldkundig

Donderdag, 14 september 2023 om 19:42 • Lars Capiau • Laatste update: 20:12

Feyenoord heeft zich versterkt met Wassim Essanoussi, zo bevestigen de Rotterdammers via de clubkanalen. De negentienjarige middenvelder annex vleugelaanvaller komt transfervrij over, daar zijn contract bij Helmond Sport enkele weken geleden ontbonden werd. Essanoussi zal in eerste instantie aansluiten bij Feyenoord Onder 21 en tekent een contract voor een jaar, met optie voor nog een extra seizoen.

Essanoussi brak al op hele jonge leeftijd door in Nederland. De Helmonder debuteerde op slechts zestienjarige leeftijd bij VVV-Venlo en heeft al vijf Eredivisie-wedstrijden op zijn naam staan. Na zijn indrukwekkende carrièrestart, waarmee ook interesse van Ajax gepaard ging, stagneerde zijn groei echter. In Venlo wist Essanoussi na zijn stormachtige opkomst weinig potten te breken. In twintig duels in de Keuken Kampioen Divisie maakte hij twee doelpunten en was hij één keer de aangever.

De Venlonaren sleten de middenvelder aan Helmond Sport, waar Essanoussi ook niet bepaald indruk maakte. In negentien wedstrijden kwam de Marokkaan niet tot scoren en wist hij ook geen enkele assist te noteren. Wegens een gebrek aan perspectief en prestatie besloot Helmond de speler te laten gaan. Sinds vorige week trainde Essanoussi mee bij de Onder 21 van Feyenoord, waar hij dus wel een contract heeft weten af te dwingen.

De interesse van Feyenoord stamt dan ook vooral af van zijn succesvolle stageperiode en zijn jaren in de jeugd van VVV. "Met het aantrekken van Wassim hebben we de gewenste multifunctionele speler voor Feyenoord Onder 21 binnen, die zowel op het middenveld als aan de buitenkanten kan spelen," verklaart Rini Coolen, Head of Academy van Feyenoord. "Hij is een speler die al beschikt over de nodige Betaald Voetbal ervaring. Hij trainde al even mee met de Onder 21, waar snel duidelijk werd dat er van beide kanten een goede klik is."