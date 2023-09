Jongste Helmond Sport-debutant ooit: ‘Touzani een panna geven? Zou kunnen’

Donderdag, 14 september 2023 • Kevin van Buuren

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht om de week een van deze talenten uit, met deze keer aandacht voor de zeventienjarige Tarik Essakati, de creatieveling van Helmond Sport die in 2022 de jongste debutant ooit werd van de club.‘

Door Kevin van Buuren

De wedstrijd Helmond Sport – NAC, op 18 maart 2022, krijgt voor de rood-zwarte club een gouden gloed. Rond minuut 86 is de wedstrijd al beslist; de 4-0 op het scorebord staat hoofdtrainer Sven Swinnen toe om een bijzondere wissel toe te passen. Thomas Beekman maakt plaats voor Tarik Essakkati. Met 16 jaar en 61 dagen is hij de jongste debutant aller tijden van de club. Daarbij is Essakkati het eerste talent dat doorbreekt uit de nieuwe jeugdopleiding van Helmond Sport, die in 2018 hervormd wordt. De dribbelaar viert een maand eerder nog het kampioenschap met de Onder 16 van Helmond Sport. De toekomstmuziek van zijn debuut voor het eerste klinkt dan nog dof en ver weg.

“Het was onbeschrijflijk”, haalt Essakkati nu terug in gesprek met Voetbalzone. Tot dan toe traint de jongeling slechts eenmaal per week mee met het eerste. “Tijdens de training op donderdag voor die wedstrijd zei de trainer: ‘Even gas geven dan ga ik kijken of ik je erbij kan houden voor morgen.’ Ik wilde mij gewoon ontwikkelen. Was helemaal niet bezig met bij de selectie zitten.” Maar, zijn trainer gunt hem tijdens Helmond Sport – NAC minstens een van de beste plaatsen in het stadion. “Ik zei nog tegen mijn moeder: ‘Blijf maar thuis, ik speel toch niet.’”

Al vele talenten in het verleden zien debuteren, en nog elke keer kippenvel. Hier doen we het elke dag voor! Vandaag het debuut van Tarik Essakkati! @HelmondSport @WeAreHelmond pic.twitter.com/HgUOlQ4Ppm — Marc van de Ven (@VDVVoetbalVisie) March 18, 2022

Het is de reden dat zijn moeder niet bij zijn debuut aanwezig is, want het talent speelt. Het scheelt zelfs weinig, of hij scoort direct zijn eerste goal in de hoofdmacht. Na slordig balverlies van NAC pikt Essakkati de bal op; rechts, zo’n dertig meter van het doel. Een soepele draai en watervlugge versnelling verraden zijn gogme. Zijn schot met rechts gaat echter rakelings naast. “Ja, zonde. Misschien had ik de bal nog eens mee moeten nemen, dan had ‘ie misschien wel gezeten.”

Ruwe diamant

Maar het belangrijkste van die dag was dat de naam Tarik Essakkati de voetbalwereld betrad. Voor een jongen die eens onzekerheden kende over zijn toekomst als voetballer. Al op jonge leeftijd komt hij terecht bij PSV. “Ik ging van de F2 (nu JO8, red.) naar de F1 (nu JO9, red.) van wat toen nog Helmondia was. Daar werd ik gescout voor PSV.” Hij verblijft twee á drie jaar bij de Eindhovense topclub, maar wordt weggestuurd. “Het was moeilijk. Ik was ook gewoon een lastig kind. Ook omdat ik daar geen plezier had. Soms kwam ik huilend thuis.” Hij keert voor twee jaar terug naar het amateurvoetbal, voordat Helmond Sport de jongen in huis haalt.

Essakkati stelt zich nederig op, maar staat binnen de club bekend als zeer gretig. Foto van Kevin Senders/KEV.

“De jeugdcoördinator van mijn club kwam naar mij toe: ‘Helmond Sport begint een nieuwe jeugd, wil je daaraan meedoen?’” De club hervormt in 2018 de jeugdopleiding, waar met name de combinatie voetbal en onderwijs de boventoon voert. Als missie formuleert De Academy dat het ‘met een inspirerend opleidingsklimaat’ een zo groot mogelijke doorstroom creëert en kinderen ‘bovengemiddeld voorbereid op de maatschappij’. “Daar hoefde ik niet lang over na te denken”, haalt Essakkati terug. “Soms is het vervelend. Dan speel ik een wedstrijd, dan moet ik binnen een half uur op school zijn en dan weer direct terug hierheen. Maar het moet.” Spijt heeft hij echter geen seconde. In 2022 tekenen hij en vier andere talenten hun eerste profcontract als primeur-producten uit de academie. “Helmond Sport is een liefdevolle club. De club waardoor ik kennis mag maken met het profvoetbal. Daar ben ik dankbaar voor. Zij hebben mij ook altijd goed begeleid, wat heel belangrijk is voor me.”

Bijzondere band

Die begeleiding komt tegenwoordig vooral van assistent-trainer Ronald Hikspoors, met wie Essakkati een bijzondere band heeft. “Toen ik in de Onder 18 zat, had ik het moeilijk. Voetballend kwam het er niet helemaal uit. Hij maakte mij rustig: ‘Je hebt nog veel tijd. Het komt wel goed.’ Dan kwam hij me thuis wel eens oppikken en hadden we het erover. Dat vind ik mooi. Ik heb veel liefde voor hem.” Ook wanneer hem gevraagd wordt naar zijn plafond, doet het talent liever een beroep op Hikspoors. “Ik zou het niet weten. Ik richt me op mijn ontwikkeling, hier en nu. Maar met Ronald praat ik veel. Hij motiveert mij elke dag en zegt: ‘De top is haalbaar.’ Dat doet me wel wat. Hij heeft veel ervaring. Dus als hij het zegt, dan ga ik er ook in geloven.”

Wat gaan we dit seizoen nog meer zien van de talentvolle aanvaller? Foto van Kevin Senders/KEV

De eerste stap is echter om zijn naam te vestigen bij zijn huidige club, Helmond Sport. “Mijn droom is Champions League spelen, en het WK. Voor welk land, dat weet ik nog niet.” Essakkati heeft de mogelijkheid om zowel voor Nederland als Marokko te kiezen, mocht het erop aankomen. Maar eerst dit seizoen: “Ik wil zo veel mogelijk bij het eerste elftal zijn. Minuten maken en mij ontwikkelen. Het liefst speel ik op linksbuiten, maar ik kan ook op 10. Ik krijg graag de bal in de voeten om de een-op-een op te zoeken. De actie, de dribbel, van daaruit wil ik beslissend zijn.” Ter inspiratie kijkt hij graag naar Lionel Messi. “Hoe hij dribbelt, draait. Dat vind ik mooi. Ik denk dat hij voor iedereen de beste speler is. Het ziet er zo simpel uit bij hem”, vertelt hij terwijl zijn genietende ogen de Argentijn voor zich zien.

De straat als leermeester

Zijn techniek en behendigheid leerde hij op de enige plek waar dat volgens wijlen Johan Cruijff kon: de straat. Ik kom uit Helmond, uit Bloemenwijk. Daar lag een veldje, dat noemden wij the street. Een stenen veldje, dus als je viel, had je pijn. Dan moest je zorgen dat je niet viel. Soms was het huilend thuiskomen, maar daar leerde je mee omgaan. Daar komt mijn techniek wel vandaan, ja.” Of hij goed is in panna’s geven. “Ja, dat kan ik wel”, antwoordt hij met een zelfverzekerde lach. Of hij ook Touzani een panna zou kunnen geven. “Touzani?”, iets ondeugender lachend, “zou kunnen.”

Met zijn actie en drang naar voren wil Essakkati het verschil maken voor Helmond Sport. Foto van Kevin Senders/KEV

Hij onderschrijft dan ook Cruijffiaans het belang van de straat als leermeester. “Ik doe het nu een stuk minder, maar als ik kinderen achter mijn huis op straat zie voetballen, doet me dat goed. Ik hoop dat zij de volgende stap kunnen maken, net als ik. Vanaf de straat, naar het veld.” Wanneer hij vertelt over zijn mooiste herinnering aan het straatvoetbal, noemt hij een andere profvoetballer. “We waren aan het spelen. Toen maakte mijn neef, Wassim Essanoussi, een omhaal. Op straat. Dat is me altijd bijgebleven.” Ook Essanoussi vertaalde zijn straatkunsten naar het veld. Na avonturen bij VVV Venlo en Helmond Sport zit de negentienjarige aanvaller momenteel zonder club, maar reeds werd bekend dat Feyenoord hoopt om Essanoussi toe te voegen aan de Onder 21-selectie.

Daarbij heeft Essakkati nog een familielid in de voetbalwereld. De achttienjarige Mohamed Essakkati speelt bij de Onder-21 van FC Twente. “We hebben het wel eens over onze dromen. Ooit samen voetballen in één team, of bij het nationale elftal. Daar hebben we het dan over. Dat is wel mooi.” Er staat echter één voetballer bovenaan de lijst, waarmee hij wil samenspelen. Al lijkt het een onmogelijke opgave. “Als ik het heb over een droomclub… ik zou gewoon heel erg graag met Messi willen voetballen. Als hij dan al gestopt is, dan hoop ik dat hij mijn trainer kan zijn”, vertelt hij. “Het liefst bij een club in de Champions League ja. Ik denk niet dat hij trainer bij Helmond Sport wordt.”

Paspoort

Naam: Tarik Essakkati

Club: Helmond Sport

Leeftijd: 17

Positie: Linksbuiten / Aanvallende middenvelder

Lengte: 1,83

Wedstrijden: 1

Sterke punten: Techniek, dribbel, eerste aanname