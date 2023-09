‘Feyenoord onderhandelt met negentienjarig talent dat direct kan tekenen’

Woensdag, 13 september 2023 om 17:17 • Wessel Antes

Feyenoord hoopt Wassim Essanoussi snel aan zich te binden, weet het Algemeen Dagblad. De aanvallende middenvelder annex buitenspeler moet zich op korte termijn voegen bij Feyenoord Onder 21, waar hij de afgelopen dagen succesvol stage liep. Essanoussi, die begin deze maand transfervrij vertrok bij Helmond Sport, hoopt in Rotterdam-Zuid zijn carrière nieuw leven in te blazen nadat een echte doorbraak bij VVV-Venlo en Helmond uitbleef.

Essanoussi stond met name te boek als groot talent in de jeugdopleiding van VVV. Hans de Koning liet de linkspoot tijdens de historische nederlaag tegen Ajax (0-13) in 2020 op piepjonge leeftijd (16 jaar, 11 maanden en 26 dagen) debuteren in de Eredivisie. In totaal kwam Essanoussi tot 26 officiële duels voor de Limburgers, waarin hij eenmaal wist te scoren en twee keer als aangever fungeerde. Vorige zomer maakte de jeugdinternational van Marokko een transfer naar Helmond Sport, de club uit zijn geboortestad.

In Stadion De Braak moest Essanoussi het voornamelijk doen met korte invalbeurten. De technisch vaardige Helmonder kwam slechts 647 minuten in actie, verdeeld over negentien optredens. Daarin wist hij geen doelpunten of assists te noteren. Het Algemeen Dagblad lijkt sceptisch en spreekt van een ‘spectaculaire move’ voor Essanoussi, daar hij van een ontbonden contract bij Helmond naar een verbintenis bij de regerend landskampioen gaat.

Zowel Feyenoord als Essanoussi wil de deal snel afronden. Wel zijn beide partijen nog in onderhandeling over de lengte van het profcontract. Het is de bedoeling dat Essanoussi zich snel voegt bij de selectie van trainer Melvin Boel, die op zoek was naar jongens met ervaring op een hoger niveau. Zo strikte Feyenoord Onder 21 deze zomer eerder al Timo Zaal en Joep van der Sluijs. Eerstgenoemde heeft drie officiële duels namens sc Heerenveen achter zijn naam staan, terwijl Van der Sluijs ervaring heeft in de Keuken Kampioen Divisie met NEC en TOP Oss. Feyenoord Onder 21 wist de eerste wedstrijd van het seizoen tegen de leeftijdsgenoten van ADO Den Haag met 3-0 te winnen.